Грошову допомогу при народженні дитини в Україні планують збільшити — деталі законопроєкту

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Народний депутат Олексій Гончаренко запропонував збільшити розмір грошової допомоги для батьків при народженні дитини. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у парламенті.

Про це нардеп повідомив у Telegram.

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Детальніше про новий законопроєкт

"Щомісячна виплата становить 860 гривень. Я робив розпаковку, що можна купити на ці копійки. Практично нічого. Я реєстрував петицію, щоб виплати були збільшені. Всім байдуже. Але хочуть, щоб якось покращувалась демографічна ситуація", — пише Гончаренко.

У законопроєкті №12184 депутат пропонує:

Прив'язати виплати до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини буде нараховуватися у сумі, кратній 105 розмірам прожиткового мінімуму на дитину.

Одноразова виплата складе 25 прожиткових мінімумів.

Іншу частину допомоги виплачуватимуть протягом 3 років рівними частинами.

Наразі допомога при народженні або усиновленні дитини становить 41 280 грн. Цей розмір не змінювався з 2014 року. З цієї суми 10 320 грн виплачуються одноразово при народженні дитини, а решта — по 860 грн щомісяця протягом наступних трьох років.

Як зростуть виплати на дітей

"Пропоную виплати привʼязати до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. У випадку підняття прожиткового мінімуму для відповідної категорії — сума виплат буде більшою", — повідомляє Гончаренко.

Нардеп пояснив, що станом на цей рік прожитковий мінімум на дитину до 6 років становить 2 563 грн. Отже, загальна сума допомоги при народженні дитини, яка складає 105 прожиткових мінімумів, становитиме 269 115 грн.

Одноразова виплата, яка буде складати 25 прожиткових мінімумів, становитиме 64 075 грн, а щомісячна допомога протягом 36 місяців — по 5 688 грн на місяць.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у березні 2024 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11072 про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. За ним пропонується збільшити її щонайменше у 10 разів від прожиткового мінімуму — до понад 380 тис. грн. Проте законопроєкт досі на розгляді.

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