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В Раді пропонують підвищити виплати на дітей до 270 тис. грн

7 листопада 2024 15:09
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Грошову допомогу при народженні дитини в Україні планують збільшити — деталі законопроєкту
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Народний депутат Олексій Гончаренко запропонував збільшити розмір грошової допомоги для батьків при народженні дитини. Відповідний законопроєкт  вже зареєстровано у парламенті.

Про це нардеп повідомив у Telegram.

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Детальніше про новий законопроєкт

"Щомісячна виплата становить 860 гривень. Я робив розпаковку, що можна купити на ці копійки. Практично нічого. Я реєстрував петицію, щоб виплати були збільшені. Всім байдуже. Але хочуть, щоб якось покращувалась демографічна ситуація", — пише Гончаренко.

У законопроєкті №12184 депутат пропонує:

  • Прив'язати виплати до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини буде нараховуватися у сумі, кратній 105 розмірам прожиткового мінімуму на дитину.
  • Одноразова виплата складе 25 прожиткових мінімумів.
  • Іншу частину допомоги виплачуватимуть протягом 3 років рівними частинами.

Наразі допомога при народженні або усиновленні дитини становить 41 280 грн. Цей розмір не змінювався з 2014 року. З цієї суми 10 320 грн виплачуються одноразово при народженні дитини, а решта — по 860 грн щомісяця протягом наступних трьох років.

Як зростуть виплати на дітей

"Пропоную виплати привʼязати до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. У випадку підняття прожиткового мінімуму для відповідної категорії — сума виплат буде більшою", — повідомляє Гончаренко.

Нардеп пояснив, що станом на цей рік прожитковий мінімум на дитину до 6 років становить 2 563 грн. Отже, загальна сума допомоги при народженні дитини, яка складає 105 прожиткових мінімумів, становитиме 269 115 грн.

Одноразова виплата, яка буде складати 25 прожиткових мінімумів, становитиме 64 075 грн, а щомісячна допомога протягом 36 місяців — по 5 688 грн на місяць.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у березні 2024 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11072 про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. За ним пропонується збільшити її щонайменше у 10 разів від прожиткового мінімуму — до понад 380 тис. грн. Проте законопроєкт досі на розгляді.

Також ми писали, що держава продовжує надавати матеріальну допомогу на дітей за різноманітними соціальними програмами. Відомо, на які суми зможуть розраховувати українці.

законопроєкт діти грошова допомога гроші Олексій Гончаренко фінансова допомога

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