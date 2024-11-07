Денежную помощь при рождении ребенка в Украине планируют увеличить — детали законопроекта

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Народный депутат Алексей Гончаренко предложил увеличить размер денежной помощи родителям при рождении ребенка. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

Об этом нардеп сообщил в Telegram.

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Подробнее о новом законопроекте

"Ежемесячная выплата составляет 860 грн. Я производил распаковку, что можно купить на эти копейки. Практически ничего. Я регистрировал петицию, чтобы выплаты были увеличены. Всем безразлично. Но хотят, чтобы как-то улучшалась демографическая ситуация", — пишет Гончаренко.

В законопроекте №12184 депутат предлагает:

Привязать выплаты к прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста. Помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка будет начисляться в сумме, кратной 105 размерам прожиточного минимума на ребенка.

Единовременная выплата составит 25 прожиточных минимумов.

Остальную часть пособия будут выплачивать в течение 3 лет равными частями.

В настоящее время помощь при рождении или усыновлении ребенка составляет 41 280 грн. Этот размер не изменялся с 2014 года. Из этой суммы 10 320 грн выплачиваются единовременно при рождении ребенка, а остальные — по 860 грн ежемесячно в течение следующих трех лет.

Как вырастут выплаты на детей

"Предлагаю выплаты привязать к прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста. В случае поднятия прожиточного минимума для соответствующей категории — сумма выплат будет больше", — сообщает Гончаренко.

Нардеп пояснил, что по состоянию на этот год прожиточный минимум на ребенка до 6 лет составляет 2563 грн. Следовательно, общая сумма пособия при рождении ребенка, которая составляет 105 прожиточных минимумов, составит 269 115 грн.

Единоразовая выплата, которая будет составлять 25 прожиточных минимумов, составит 64 075 грн, а ежемесячное пособие в течение 36 месяцев — по 5 688 грн в месяц.

Что еще нужно знать

Напомним, в марте 2024 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11072 о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" о размере пособия при рождении ребенка. За ним предлагается увеличить ее по меньшей мере в 10 раз от прожиточного минимума — до 380 тыс. грн. Однако законопроект до сих пор на рассмотрении.

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