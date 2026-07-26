В Ощадбанку пояснили, як діяти у разі помилкового переказу грошей
У державному "Ощадбанку" дали рекомендації, як діяти у разі помилкового переказу коштів. Там уточнили, за яких обставин необхідно звертатися до поліції, а іноді й до суду. Проте є ще кілька варіантів, як безпечно повернути власні гроші.
Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.
Як діяти у разі помилкового переказу грошей в Ощадбанку
За даними банку, у разі помилкового перерахунку коштів, важливо розуміти, куди пішла сума, а далі вже діяти.
У разі, якщо клієнт помилився в номері картки або IBAN, то у питанні повернення помилково перерахованих коштів на карту доступні два варіанти.
Якщо карта чи рахунок виявляться недійсними, то система сама відхилить платіж або за кілька годин автоматично поверне гроші.
У разі, якщо були випадково введені дані іншої картки когось зі знайомих, то можна самому звернутися до особи з проханням повернути переказані кошти.
Якщо людина невідома, то також можна зв'язатися з нею. Завдяки тому, що карткові перекази в Ощад 24/7 можливі за номером телефону, то можна зателефонувати.
Також невідомій людині можна спробувати повторно надіслати символічну суму, зазначивши в описі платежу про попередній помилковий переказ.
У разі, якщо людина не хоче повернути гроші, то потрібно зв'язатися з банком отримувача та пояснити ситуацію. Необхідно заявити про загрозу звернення до суду на банк. Фінустанові відомі дані особи, а тому працівники докладуть зусиль, щоб допомогти з поверненням та уникненням позову.
Коли необхідно звертатися до поліції та до суду
Також якщо людина людина стала жертвою шахраїв і було здійснено переказ, то в такому випадку необхідно одразу звертатися до Нацполіції. Такий варіант доступний тоді, коли людина точно знає, що операція була шахрайською. Послідовність дій має бути наступна:
- потрібно повідомити банк про незаконну операцію;
- спробувати заблокувати платіж, якщо досі перебуває в обробці;
- подати заявку для повернення грошей за процедурою "chargeback", якщо кошти були надіслані з карток Visa або MasterCard;
- подати заяву щодо шахрайства до поліції чи кіберполіції. Їм необхідно пояснити ситуацію.
Якщо всі вищеперелічені дії виявляться марними і добровільно гроші не віддадуть, то наступним кроком має бути суд.
Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що зараз в Ощадбанку відкриття цифрової картки онлайн доступне навіть тим, хто не є клієнтом. До цього банк надавав таку можливість тільки чинним клієнтам. Передбачені два підходи у реєстрації. При цьому можна відкривати не тільки дебетові картки, а й кредитні.
Ще Новини.LIVE писали про правила для клієнтів Ощадбанку щодо переказу коштів з ФОП-рахунку. Зокрема, потрібно переказувати гроші з рахунку підприємця на особовий. Також не можна приймати оплату від клієнтів на власні картки. Якщо податківці виявлять регулярні перекази від сторонніх осіб, то такі кошти можуть не прийняти за дохід.
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