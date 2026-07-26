В Ощадбанку пояснили, як діяти у разі помилкового переказу грошей

Дівчина тримає смартфон у руці, картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У державному "Ощадбанку" дали рекомендації, як діяти у разі помилкового переказу коштів. Там уточнили, за яких обставин необхідно звертатися до поліції, а іноді й до суду. Проте є ще кілька варіантів, як безпечно повернути власні гроші.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

Як діяти у разі помилкового переказу грошей в Ощадбанку

За даними банку, у разі помилкового перерахунку коштів, важливо розуміти, куди пішла сума, а далі вже діяти.

У разі, якщо клієнт помилився в номері картки або IBAN, то у питанні повернення помилково перерахованих коштів на карту доступні два варіанти.

Якщо карта чи рахунок виявляться недійсними, то система сама відхилить платіж або за кілька годин автоматично поверне гроші.

У разі, якщо були випадково введені дані іншої картки когось зі знайомих, то можна самому звернутися до особи з проханням повернути переказані кошти.

Якщо людина невідома, то також можна зв'язатися з нею. Завдяки тому, що карткові перекази в Ощад 24/7 можливі за номером телефону, то можна зателефонувати.

Також невідомій людині можна спробувати повторно надіслати символічну суму, зазначивши в описі платежу про попередній помилковий переказ.

У разі, якщо людина не хоче повернути гроші, то потрібно зв'язатися з банком отримувача та пояснити ситуацію. Необхідно заявити про загрозу звернення до суду на банк. Фінустанові відомі дані особи, а тому працівники докладуть зусиль, щоб допомогти з поверненням та уникненням позову.

Коли необхідно звертатися до поліції та до суду

Також якщо людина людина стала жертвою шахраїв і було здійснено переказ, то в такому випадку необхідно одразу звертатися до Нацполіції. Такий варіант доступний тоді, коли людина точно знає, що операція була шахрайською. Послідовність дій має бути наступна:

потрібно повідомити банк про незаконну операцію;

спробувати заблокувати платіж, якщо досі перебуває в обробці;

подати заявку для повернення грошей за процедурою "chargeback", якщо кошти були надіслані з карток Visa або MasterCard;

подати заяву щодо шахрайства до поліції чи кіберполіції. Їм необхідно пояснити ситуацію.

Якщо всі вищеперелічені дії виявляться марними і добровільно гроші не віддадуть, то наступним кроком має бути суд.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що зараз в Ощадбанку відкриття цифрової картки онлайн доступне навіть тим, хто не є клієнтом. До цього банк надавав таку можливість тільки чинним клієнтам. Передбачені два підходи у реєстрації. При цьому можна відкривати не тільки дебетові картки, а й кредитні.

Ще Новини.LIVE писали про правила для клієнтів Ощадбанку щодо переказу коштів з ФОП-рахунку. Зокрема, потрібно переказувати гроші з рахунку підприємця на особовий. Також не можна приймати оплату від клієнтів на власні картки. Якщо податківці виявлять регулярні перекази від сторонніх осіб, то такі кошти можуть не прийняти за дохід.