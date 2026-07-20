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Головна Фінанси В одній з країн Європи виплачують 13 та 14 пенсії: про які суми йдеться

В одній з країн Європи виплачують 13 та 14 пенсії: про які суми йдеться

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 17:35
13 і 14 пенсії існують в Угорщині: як виплачують у 2026 році
Пенсіонерка, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В одній із країн Європейського Союзу виплачують 13 і навіть 14 пенсію. Однак право на додаткові гроші мають не усі громадяни. Так, у 2026 році виплати нарахують, якщо виконати 2 умови.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ProfitLine

Де виплачують 13 пенсію

В Угорщині для того, щоб отримати "зайву" пенсійну виплату, потрібно: 

  • щоб пенсію нараховували з лютого 2026 року;
  • мати хоча б один день пенсійних виплат у 2025 році.

Тобто, якщо людина стала пенсіонером у листопаді чи грудні 2025, їй нарахують додаткові гроші, навіть у разі, що їй вже платили пенсію. Натомість громадяни, які стали пенсіонерами лише у січні або лютому цього року, втрачають право на приємний бонус.

Дещо інших правил дотримують щодо тих, кому одночасно отримують не одну, а дві чи три види пенсій, наприклад:

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  • пенсію за віком;
  • пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

У такому разі право на додаткові виплати перевірятимуть окремо щодо кожного виду пенсії. 

Розмір 13-ї та 14-ї пенсій

Сума 13-ї пенсії дорівнює загальному розміру всіх пенсійних виплат, які людина отримує у лютому. Загальна сума 13-ї пенсії становить 260 000 форинтів (майже 37 200 гривень). Такий принцип діє і для розрахунку 14 пенсії.

Як повідомляли Новини.LIVE, сім'ї, у яких пенсію через втрату годувальника отримують двоє чи більше членів родини, з липня отримуватимуть не менше 10 020 гривень на місяць. Таку ж суму платитимуть сім'ям, де є двоє або більше дітей загиблих захисників. 

Ще Новини.LIVE писали, що частина українців отримає більші виплати завдяки віковим надбавкам та допомоги до Дня Незалежності. У серпні ПФУ автоматично призначить від 300 до 570 гривень пенсіонерам, яким вже виповнилося 70, 75 та 80 років. Однак не варто чекати на масштабний перерахунок виплат у серпні.

виплати пенсіонери пенсія
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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