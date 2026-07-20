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Главная Финансы В одной из стран Европы выплачивают 13 и 14 пенсии: о каких суммах идет речь

В одной из стран Европы выплачивают 13 и 14 пенсии: о каких суммах идет речь

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 17:35
В Венгрии существует 13 и 14 видов пенсий: как их будут выплачивать в 2026 году
Пенсионерка с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В одной из стран Европейского Союза выплачивают 13-ю и даже 14-ю пенсию. Однако право на дополнительные деньги имеют не все граждане. Так, в 2026 году выплаты будут начислены при выполнении двух условий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ProfitLine.

Где выплачивают 13-ю пенсию

В Венгрии для того, чтобы получить "лишнюю" пенсионную выплату, необходимо:

  • чтобы пенсия начислялась с февраля 2026 года;
  • иметь хотя бы один день пенсионных выплат в 2025 году.

То есть, если человек стал пенсионером в ноябре или декабре 2025 года, ему начислят дополнительные деньги, даже если ему уже выплачивали пенсию. Зато граждане, которые вышли на пенсию только в январе или феврале этого года, теряют право на приятный бонус.

Несколько иные правила действуют в отношении тех, кто одновременно получает не одну, а две или три пенсии, например:

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  • пенсию по возрасту;
  • пенсию в связи с потерей кормильца.

В таком случае право на дополнительные выплаты будет проверяться отдельно по каждому виду пенсии.

Размер 13-й и 14-й пенсий

Сумма 13-й пенсии равна общей сумме всех пенсионных выплат, которые человек получает в феврале. Общая сумма 13-й пенсии составляет 260 000 форинтов (почти 37 200 гривен). Такой принцип действует и при расчете 14-й пенсии.

Как сообщали Новини.LIVE, семьи, в которых пенсию в связи с потерей кормильца получают двое или более членов семьи, с июля будут получать не менее 10 020 гривен в месяц. Такую же сумму будут выплачивать семьям, в которых есть двое или более детей погибших защитников.

Еще Новини.LIVE писали, что часть украинцев получит более крупные выплаты благодаря возрастным надбавкам и пособиям ко Дню Независимости. В августе ПФУ автоматически назначит от 300 до 570 гривен пенсионерам, которым уже исполнилось 70, 75 и 80 лет. Однако не стоит ждать масштабного перерасчета выплат в августе.

выплаты пенсионеры пенсия
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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