Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В обменниках могут переписать курс доллара – эксперт объяснил, к чему готовиться arrow

В обменниках могут переписать курс доллара – эксперт объяснил, к чему готовиться

16 января 2024 02:16
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В обменниках могут переписать курс доллара – эксперт объяснил, к чему готовиться
Курс валют в обменниках. Фото: foursquare.com
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В украинских обменниках до конца рабочей недели могут произойти существенные изменения по курсу доллара. В частности, он может опуститься до 37,6 грн в покупке и возрасти до 39,2 грн в продаже.

О возможных переменах рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, передает Oboz.

Читайте также:

Какие изменения ожидают доллар к концу этой недели

По прогнозу аналитика, схожие ситуации могут произойти и в банках.

"Ожидается, что у них курс будет находиться в пределах широкого коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Вечером же 15 января он составляет средние", — прогнозирует он.

  • 38,2 грн в покупке;
  • 38,85 грн в продаже.

В то же время, в последние недели на рынке сложилась довольно сложная ситуация, которая варьировалась между быстрым ростом и проседанием.

"Учитывая это, владельцы обменников продолжат хеджировать свои курсовые риски за счет широкого уровня спреда между покупкой/продажей валюты и частой сменой ценников, в зависимости от поведения украинского межбанка и пары евро/доллар на внешних площадках", — пояснил аналитик.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) менее активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны на прошлой неделе. Объемы продаж уменьшились на 116 млн долларов.

курс валют
курс доллара
продажа
обменники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме