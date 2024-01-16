В обменниках могут переписать курс доллара – эксперт объяснил, к чему готовиться

Курс валют в обменниках. Фото: foursquare.com

В украинских обменниках до конца рабочей недели могут произойти существенные изменения по курсу доллара. В частности, он может опуститься до 37,6 грн в покупке и возрасти до 39,2 грн в продаже.

О возможных переменах рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, передает Oboz.

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По прогнозу аналитика, схожие ситуации могут произойти и в банках.

"Ожидается, что у них курс будет находиться в пределах широкого коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Вечером же 15 января он составляет средние", — прогнозирует он.

38,2 грн в покупке;

38,85 грн в продаже.

В то же время, в последние недели на рынке сложилась довольно сложная ситуация, которая варьировалась между быстрым ростом и проседанием.

"Учитывая это, владельцы обменников продолжат хеджировать свои курсовые риски за счет широкого уровня спреда между покупкой/продажей валюты и частой сменой ценников, в зависимости от поведения украинского межбанка и пары евро/доллар на внешних площадках", — пояснил аналитик.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) менее активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны на прошлой неделе. Объемы продаж уменьшились на 116 млн долларов.