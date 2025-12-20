Відео
В обмінниках і банках — за скільки можна купити 1 000 доларів

В обмінниках і банках — за скільки можна купити 1 000 доларів

Дата публікації: 20 грудня 2025 13:45
Купити 1 000 доларів — скільки гривень знадобиться, щоб отримати таку суму
Долари в конверті. Фото: УНІАН

На тижні, що минає, для багатьох українців стало несподіванкою дізнатися, що курс євро майже впритул наблизився до 50 гривень за одиницю. Водночас ситуація з курсом долара в Україні поки що залишається більш-менш стабільною. 

Редакція Новини.LIVE вирішила розповісти, скільки коштує купити 1 000 доларів. 

Читайте також:

Курс долара в Україні 

Національний банк України на суботу, 20 грудня оцінив один долар у 42,33 гривні. Тоді як на сайті Мінфін середній курс долара США встановили: 

  • для купівлі — 42,22 гривні;
  • для продажу — 42,30 гривні. 

Натомість обмінники 20 грудня вирішили, що курс долара до гривні буде таким:

  • середня купівля — 42,20 гривні;
  • середній продаж — 42,30 гривні. 

1 000 доларів в гривнях

Станом на зараз 1 000 доларів в гривнях, за курсом НБУ  — 42 330 гривні. Однак у банках показник дещо інший. Так, 1 000 доларів у гривнях у фінустановах — 42 300 гривень. Примітно, що в обмінниках треба буде віддати таку ж суму.

Як змінювався курс долара до гривні

У грудні 2025 року офіційний курс гривні до долара відповідав прогнозам у 42,05-42,34 грн/дол. Водночас купити 1 000 доларів двома тижнями раніше, у банках коштувало дешевше — 41 900 грн. В обмінниках на купівлю такої ж суми доларів потрібно було витратити 42 130 грн. 

Раніше ми розповідали, що в Україні є купюри долара, які вважаються недійсними. Платоспроможними називаються банкноти. які випускалися з 1914 року.  Дізнавайтесь також, коли невигідно купувати долари

курс валют курс долара гроші долар валюта
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
