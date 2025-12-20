Купити 1 000 доларів — скільки гривень знадобиться, щоб отримати таку суму

Долари в конверті. Фото: УНІАН

На тижні, що минає, для багатьох українців стало несподіванкою дізнатися, що курс євро майже впритул наблизився до 50 гривень за одиницю. Водночас ситуація з курсом долара в Україні поки що залишається більш-менш стабільною.

Редакція Новини.LIVE вирішила розповісти, скільки коштує купити 1 000 доларів.

Курс долара в Україні

Національний банк України на суботу, 20 грудня оцінив один долар у 42,33 гривні. Тоді як на сайті Мінфін середній курс долара США встановили:

для купівлі — 42,22 гривні;

для продажу — 42,30 гривні.

Натомість обмінники 20 грудня вирішили, що курс долара до гривні буде таким:

середня купівля — 42,20 гривні;

середній продаж — 42,30 гривні.

1 000 доларів в гривнях

Станом на зараз 1 000 доларів в гривнях, за курсом НБУ — 42 330 гривні. Однак у банках показник дещо інший. Так, 1 000 доларів у гривнях у фінустановах — 42 300 гривень. Примітно, що в обмінниках треба буде віддати таку ж суму.

Як змінювався курс долара до гривні

У грудні 2025 року офіційний курс гривні до долара відповідав прогнозам у 42,05-42,34 грн/дол. Водночас купити 1 000 доларів двома тижнями раніше, у банках коштувало дешевше — 41 900 грн. В обмінниках на купівлю такої ж суми доларів потрібно було витратити 42 130 грн.

