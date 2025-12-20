Купити 1 000 доларів — скільки гривень знадобиться, щоб отримати таку суму

В обмінниках і банках — за скільки можна купити 1 000 доларів
На тижні, що минає, для багатьох українців стало несподіванкою дізнатися, що курс євро майже впритул наблизився до 50 гривень за одиницю. Водночас ситуація з курсом долара в Україні поки що залишається більш-менш стабільною.
Редакція Новини.LIVE вирішила розповісти, скільки коштує купити 1 000 доларів.
Курс долара в Україні
Національний банк України на суботу, 20 грудня оцінив один долар у 42,33 гривні. Тоді як на сайті Мінфін середній курс долара США встановили:
- для купівлі — 42,22 гривні;
- для продажу — 42,30 гривні.
Натомість обмінники 20 грудня вирішили, що курс долара до гривні буде таким:
- середня купівля — 42,20 гривні;
- середній продаж — 42,30 гривні.
1 000 доларів в гривнях
Станом на зараз 1 000 доларів в гривнях, за курсом НБУ — 42 330 гривні. Однак у банках показник дещо інший. Так, 1 000 доларів у гривнях у фінустановах — 42 300 гривень. Примітно, що в обмінниках треба буде віддати таку ж суму.
Як змінювався курс долара до гривні
У грудні 2025 року офіційний курс гривні до долара відповідав прогнозам у 42,05-42,34 грн/дол. Водночас купити 1 000 доларів двома тижнями раніше, у банках коштувало дешевше — 41 900 грн. В обмінниках на купівлю такої ж суми доларів потрібно було витратити 42 130 грн.
Раніше ми розповідали, що в Україні є купюри долара, які вважаються недійсними. Платоспроможними називаються банкноти. які випускалися з 1914 року. Дізнавайтесь також, коли невигідно купувати долари.
Читайте Новини.LIVE!