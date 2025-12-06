Відео
Дата публікації: 6 грудня 2025 15:58
Купити 1 тис. доларів в Україні — скільки гривень треба мати 6 грудня 2025 року
Долари. Фото: Новини.LIVE

Ситуація з курсом долара в Україні залишається більш-менш стабільною станом на кінець 2025 року. Валюта час від часу то дорожчає, то дешевшає, однак ці коливання важко назвати суттєвими. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки гривень знадобиться, щоб купити 1 тисячу доларів 6 грудня. 

Читайте також:

Курс долара в Україні

Станом на суботу, 6 грудня Національний банк України (НБУ) встановив, що 1 долар коштує 42,18 гривні. Тим часом на порталі Мінфін вказується показник середнього курсу американської валюти. Він є таким:

  • щоб купити долари — треба 41,90 гривні;
  • щоб продати — 42,35 гривні. 

В обмінниках теж відомий курс гривні щодо долара. Так, 6 грудня ситуація наступна:

  • середня купівля — 42,13 гривні;
  • середній продаж — 42,24 гривні. 

Яка сума треба, щоб купити 1 000 доларів

Якщо купувати 1 000 доларів в банках, то з собою треба мати мінімум 41 900 гривень. При покупці 1 000 доларів в обмінниках знадобиться сума у 42 130 гривень. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що не усі долари підлягають обміну попри те, що Нацбанк не встановлював жодних обмежень для фінустанов. Тобто, навіть купюри, яким виповнилося понад 100 років, залишаються дійсним платіжним засобом і підлягають валютно-обмінним операціям.

Та звісно, що в Україні, як і по всьому світу, настільки старі долари давно вивели з обігу. Але якщо людина прийде в банк із купюрою 1914 року, ані банк, ані обмінник не може відмовити в обслуговуванні.

Раніше ми розповідали, що українці можуть без страху купувати долари із зірочкою. Цей означає лише те, що пошкоджена купюра була замінена, однак він не впливає на номінальну вартість валюти. Ще ми писали, у чому різниця між "синіми" та "білими" доларами. Традиційно так називають купюри з характерним дизайном паперу. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
