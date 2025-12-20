Купить 1 000 долларов — сколько гривен понадобится, чтобы получить такую сумму

В обменниках и банках — за сколько можно купить 1 000 долларов
На уходящей неделе для многих украинцев стало неожиданностью узнать, что курс евро почти вплотную приблизился к 50 гривен за единицу. В то же время ситуация с курсом доллара в Украине пока остается более-менее стабильной.
Редакция Новини.LIVE решила рассказать, сколько стоит купить 1 000 долларов.
Курс доллара в Украине
Национальный банк Украины на субботу, 20 декабря оценил один доллар в 42,33 гривны. Тогда как на сайте Минфин средний курс доллара США установили:
- для покупки — 42,22 гривны;
- для продажи — 42,30 гривны.
А обменники 20 декабря решили, что курс доллара к гривне будет таким:
- средняя покупка — 42,20 гривны;
- средняя продажа — 42,30 гривны.
1 000 долларов в гривнах
По состоянию на сейчас 1 000 долларов в гривнах, по курсу НБУ — 42 330 гривны. Однако в банках показатель несколько иной. Так, 1 000 долларов в гривнах в финучреждениях — 42 300 гривен. Примечательно, что в обменниках надо будет отдать такую же сумму.
Как менялся курс доллара к гривне
В декабре 2025 года официальный курс гривны к доллару соответствовал прогнозам в 42,05-42,34 грн/долл. В то же время купить 1 000 долларов двумя неделями ранее, в банках стоило дешевле — 41 900 грн. В обменниках на покупку такой же суммы долларов нужно было потратить 42 130 грн.
Ранее мы рассказывали, что в Украине есть купюры доллара, которые считаются недействительными. Платежеспособными называются банкноты, которые выпускались с 1914 года. Узнавайте также, когда невыгодно покупать доллары.
Читайте Новини.LIVE!