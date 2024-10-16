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В NovaPay підвищили ставки за облігаціями — який дохід можна отримати

16 жовтня 2024 12:00
Ксенія Симонова - Редактор
NovaPay змінив ставки за облігаціями — який обіцяють дохід
Мобільний застосунок. Фото: NovaPay
Ксенія Симонова - Редактор

Фінансовий сервіс NovaPay, що входить до групи компаній Nova (Нова пошта), підвищив ставки за власними облігаціями. Їх можна придбати терміном від одного до 12 місяців.

Про це повідомляється на порталі компанії.

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Нові ставки на облігації в NovaPay

Як зазначається, NovaPay вирішив підвищити ставки за корпоративними облігаціями. Як відомо, ставки залежать від терміну купівлі облігацій — від одного до 12 місяців, та можуть досягати 18% річних.

Зокрема, для облігацій ставка підвищилась:

  • для девʼятимісячних — на 0,5%;
  • для річних — на 1,5%.

"Це приваблива можливість для клієнтів, які вже вклалися в цей інструмент та довіряють компанії, адже вони вже отримали свої виплати повністю та вчасно", — йдеться у повідомленні.

Актуальні ставки на облігації мають такий вигляд:

  • один місяць — 10%;
  • два місяці — 14%;
  • три місяці — 15,5%;
  • шість місяців — 16,5%;
  • дев'ять місяців — 17%;
  • 12 місяців — 18%.

Як придбати облігації та отримати дохід в NovaPay

Для того, щоб придбати облігації у мобільному застосунку NovaPay, потрібно:

  • вибрати розділ "Накопичення";
  • обрати умови;
  • підписати документи через "Дія.Підпис";
  • сплатити за облігації.

"Після завершення терміну угоди, ви отримаєте дохід прямо на свій рахунок у NovaPay", — розповіли у компанії.

Там додали, що за час продажу облігацій з лютого 2024 року їх придбали вже понад 2,6 тис. українців на 600 млн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, NovaPay запустив у своєму мобільному застосунку новий продукт. Йдеться про надання розстрочки, завдяки чому можна буде оперативно отримати кредитні кошти буквально у кілька кліків.

Також ми писали, що NovaPay  розпочав співпрацю з аграрними підприємствами. Завдяки цьому власникам земельних паїв, які здають їх в оренду цим компаніям, доступна можливість отримання виплат за допомогою цього сервісу.

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