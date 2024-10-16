NovaPay изменил ставки по облигациям — какой обещают доход

В NovaPay повысили ставки по облигациям — какой доход можно получить
Финансовый сервис NovaPay, входящий в группу компаний Nova (Новая почта), повысил ставки на собственные облигации. Их можно приобрести на срок от одного до 12 месяцев.
Об этом сообщается на портале компании.
Новые ставки на облигации в NovaPay
Как отмечается, NovaPay решил повысить ставки на корпоративные облигации. Как известно, ставки зависят от срока покупки облигаций — от одного до 12 месяцев и могут достигать 18% годовых.
В частности, для облигаций ставка повысилась:
- для девятимесячных — на 0,5%;
- для годовых — на 1,5%.
"Это привлекательная возможность для клиентов, уже вложившихся в этот инструмент и доверяющих компании, ведь они уже получили свои выплаты полностью и вовремя", — говорится в сообщении.
Актуальные ставки на облигации выглядят следующим образом:
- один месяц — 10%;
- два месяца — 14%;
- три месяца — 15,5%;
- шесть месяцев — 16,5%;
- девять месяцев — 17%;
- 12 месяцев — 18%.
Как приобрести облигации и получить доход в NovaPay
Для того, чтобы приобрести облигации в мобильном приложении NovaPay, нужно:
- выбрать раздел "Накопление";
- выбрать условия;
- подписать документы через "Дія.Підпис";
- оплатить облигации.
"По истечении срока сделки, вы получите доход прямо на свой счет в NovaPay", — рассказали в компании.
Там добавили, что за время продажи облигаций с февраля 2024 года их приобрели уже более 2,6 тыс. украинцев на 600 млн гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, NovaPay запустил в своем мобильном приложении новый продукт. Речь идет о предоставлении рассрочки, благодаря чему можно будет оперативно получить кредитные средства буквально в несколько кликов.
Также мы писали, что NovaPay начал сотрудничество с аграрными предприятиями. Благодаря этому владельцам земельных паев, которые сдают их в аренду этим компаниям, доступна возможность получения выплат с помощью этого сервиса.
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