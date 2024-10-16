NovaPay изменил ставки по облигациям — какой обещают доход

Мобильное приложение. Фото: NovaPay

Финансовый сервис NovaPay, входящий в группу компаний Nova (Новая почта), повысил ставки на собственные облигации. Их можно приобрести на срок от одного до 12 месяцев.

Об этом сообщается на портале компании.

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Новые ставки на облигации в NovaPay

Как отмечается, NovaPay решил повысить ставки на корпоративные облигации. Как известно, ставки зависят от срока покупки облигаций — от одного до 12 месяцев и могут достигать 18% годовых.

В частности, для облигаций ставка повысилась:

для девятимесячных — на 0,5%;

для годовых — на 1,5%.

"Это привлекательная возможность для клиентов, уже вложившихся в этот инструмент и доверяющих компании, ведь они уже получили свои выплаты полностью и вовремя", — говорится в сообщении.

Актуальные ставки на облигации выглядят следующим образом:

один месяц — 10%;

два месяца — 14%;

три месяца — 15,5%;

шесть месяцев — 16,5%;

девять месяцев — 17%;

12 месяцев — 18%.

Как приобрести облигации и получить доход в NovaPay

Для того, чтобы приобрести облигации в мобильном приложении NovaPay, нужно:

выбрать раздел "Накопление";

выбрать условия;

подписать документы через "Дія.Підпис";

оплатить облигации.

"По истечении срока сделки, вы получите доход прямо на свой счет в NovaPay", — рассказали в компании.

Там добавили, что за время продажи облигаций с февраля 2024 года их приобрели уже более 2,6 тыс. украинцев на 600 млн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, NovaPay запустил в своем мобильном приложении новый продукт. Речь идет о предоставлении рассрочки, благодаря чему можно будет оперативно получить кредитные средства буквально в несколько кликов.

Также мы писали, что NovaPay начал сотрудничество с аграрными предприятиями. Благодаря этому владельцам земельных паев, которые сдают их в аренду этим компаниям, доступна возможность получения выплат с помощью этого сервиса.