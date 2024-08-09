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В НБУ затвердили новий курс валют — яка вартість долара, євро та злотого сьогодні

9 серпня 2024 09:05
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Курс валют сьогодні, 9 серпня — яка вартість долара, євро та злотого сьогодні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Курс іноземних валют в Україні в п'ятницю, 9 серпня, знову зростає після незначного падіння. Це стосується американського долара, євровалюти та польського злотого.

Про це свідчать дані Нацбанку та моніторингових сайтів.

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Курс долара

Курс американського долара станом на 9 серпня встановлено на рівні: 40,99 (+0,008). 

Курс євро

Офіційний курс євро Нацбанк затвердив на такому рівні: 44,81 (+0,04).

Курс злотого

За НБУ курс злотого в п'ятницю, 9 серпня, становить 10,37 (+0,001).

Курс долара в банках

Як зазначає платформа Kurs, у ПриватБанку долар купують за 40,65 (+0,05), продають — за 41,25 (+0,05). Райффайзен Банк купує цю валюту за 40,60 (-0,20), продає — за 41,15 (-0,03). Натомість в Ощадбанку вартість долара під час купівлі становить 40,80 (0,00), а під час продажу — 41,45 (0,00).

Курс євро в банках

Водночас євровалюта в ПриватБанку під час купівлі коштує 44,20 (+0,05), під час продажу — 45,20 (+0,05). У Райффайзен Банку євро купують за 44,20 (-0,30), а продають — за 45,00 (-0,09). Ощадбанк купує цю валюту за 44,45 (0.00), а продає — за 45,40 (0,00).

Курс злотого в банках

Своєю чергою польський злотий в ПриватБанку під час купівлі коштує 10,28 (+0,03), а під час продажу — за 10,44 (+0,03). Райффайзен Банк купує цю валюту за 9,60 (0,00), а продає — за 10,80 (0,00). Водночас в Ощадбанку злотий купують за 9,90 (0,00), а продають — за 10,50 (0,00).

Курс валют в Україні на сьогодні, 9 серпня
Свіжий курс долара в українських банках. Скриншот із сайту Minfin

Курс долара в обмінниках

На готівковому ринку вартість долара росте. Валюта коштує в середньому у купівлі 41,20 (+0,05), у продажу — 41,29 (+0,04).

Курс євро в обмінниках

Своєю чергою євровалюта не відстає й теж впевнено зростає. В середньому купівля євро становить 44,95 (+0,003), а продаж — 45,14 (+0,03).

Курс злотого в обмінниках

Вартість польського злотого на готівковому ринку дещо знизилася: в купівлі валюта коштує 10,35 (-0,05), в продажі — 10,45 (-0,02).

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Прогноз курсу долара

Очільник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив в коментарі УНІАН, що від початку серпня валютний ринок перебуває у стані стабільності. НБУ вчасно зупинив ажіотаж наприкінці липня, і курс стабілізувався в межах 40,7-41,7 грн за долар. Експерт прогнозує, що наступного тижня курс залишиться в цих межах.

"Цілком можливо, що вже зовсім скоро курсові показники неквапливо рухатимуться вгору, однак це не буде поспіхом і зненацька: ледь помітними кроками в осінній період офіційний курс долара може досягти "бюджетної" позначки в 42,1 грн/дол., а нові валютні коридори будуть у межах 41-42 грн/дол. та 44-47 грн/євро", — зазначив Лєсовий.

Нагадаємо, що ми спрогнозували, яким буде курс долара на початку серпня 2024 року. Попри можливі стрибки до 42 гривень, офіційний курс, ймовірно, залишиться на рівні близько 41 гривні.

Водночас голова комітету економістів України Андрій Новак зауважив, що наразі практично немає можливості прогнозувати курс гривні щодо долара. Він пояснив це фактичною відсутністю курсової політики НБУ.

НБУ курс валют курс гривні курс долара курс євро Україна валюта

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