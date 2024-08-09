Курс валют сегодня, 9 августа — какова стоимость доллара, евро и злотого сегодня

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Курс иностранных валют в Украине в пятницу, 9 августа, снова растет после незначительного падения. Это касается американского доллара, евровалюты и польского злотого.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка и мониторинговых сайтов.

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Курс доллара

Курс американского доллара по состоянию на 9 августа установлен на уровне 40,99 (+0,008).

Курс евро

Официальный курс евро Нацбанк утвердил на таком уровне: 44,81 (+0,04).

Курс злотого

При НБУ курс злотого в пятницу, 9 августа, составляет 10,37 (+0,001).

Курс доллара в банках

Как отмечает платформа Kurs, в ПриватБанке доллар покупают за 40,65 (+0,05), продают — за 41,25 (+0,05). Райффайзен Банк покупает эту валюту за 40,60 (-0,20), продает — за 41,15 (-0,03). В то же время в Ощадбанке стоимость доллара при покупке составляет 40,80 (0,00), а при продаже — 41,45 (0,00).

Курс евро в банках

В то же время евровалюта в ПриватБанке при покупке стоит 44,20 (+0,05), при продаже — 45,20 (+0,05). В Райффайзен Банке евро покупают за 44,20 (-0,30), а продают — за 45,00 (-0,09). Ощадбанк покупает эту валюту за 44,45 (0,00), а продает — за 45,40 (0,00).

Курс злотого в банках

В свою очередь польский злотый в ПриватБанке при покупке стоит 10,28 (+0,03), а при продаже — за 10,44 (+0,03). Райффайзен Банк покупает эту валюту за 9,60 (0,00), а продает — за 10,80 (0,00). В то же время в Ощадбанке злотый покупают за 9,90 (0,00), а продают — за 10,50 (0,00).

Свежий курс доллара в банках. Скриншот с сайта Minfin

Курс доллара в обменниках

На наличном рынке стоимость доллара растет. Валюта стоит в среднем по покупке 41,20 (+0,05), в продаже — 41,29 (+0,04).

Курс евро в обменниках

В свою очередь евровалюта не отстает и тоже уверенно растет. В среднем покупка евро составляет 44,95 (+0,003), а продажа — 45,14 (+0,03).

Курс злотого в обменниках

Стоимость польского злотого на наличном рынке несколько снизилась: в покупке валюта стоит 10,35 (-0,05), в продаже — 10,45 (-0,02).

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Прогноз курса доллара

Глава департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил в комментарии УНИАН, что с начала августа валютный рынок находится в состоянии стабильности. НБУ вовремя остановил ажиотаж в конце июля и курс стабилизировался в пределах 40,7-41,7 грн за доллар. Эксперт прогнозирует, что на следующей неделе курс останется в этих пределах.

"Вполне возможно, что уже совсем скоро курсовые показатели будут не спеша двигаться вверх, однако это не будет спешно и врасплох: едва заметными шагами в осенний период официальный курс доллара может достичь "бюджетной" отметки в 42,1 грн/долл., а новые валютные коридоры будут в пределах 41-42 грн/долл. и 44-47 грн/евро", — отметил Лесовой.

Напомним, что мы спрогнозировали, каким будет курс доллара в начале августа 2024 года. Несмотря на возможные скачки до 42 гривен, официальный курс, вероятно, останется на уровне около 41 гривны.

В то же время глава комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что сейчас практически нет возможности прогнозировать курс гривны по отношению к доллару. Он объяснил это фактическим отсутствием курсовой политики НБУ.