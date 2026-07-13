УВКБ ООН нарахує 12 300 грн двом групам українців: хто в списку

Чоловік та жінка, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В одному з українських регіонів знову стала доступною можливість реєстрації у програмі фінансової допомоги Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) у липні 2026 року. Розраховувати на виплати зможуть вразливі категорії громадян, які були змушені залишити свої оселі під час війни.

Про це повідомляє пресцентр організації, інформують Новини.LIVE.

Кому доступна фінансова допомога від УВКБ ООН

Як зазначається, реєстрація на надання виплат від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні для мешканців Монастирищенської громади Черкаської області.

Подати заявки на виплати зможуть дві категорії громадян:

внутрішні переселенці, які залишили свої домівки через загрози життю чи обов’язкову евакуацію;

біженці, які повернутись на батьківщину.

Долучитися до програми допомоги зможуть домогосподарства з такими термінами переміщення:

Які переїхали через військові загрози чи вимушену евакуацію, отримавши статус ВПО у період до 45 днів; Які перемістилися та отримали статус переселенця у період від 46 днів до шести місяців тому через загрози життю, обстріли чи обов'язкову евакуацію; Які повернулися додому після вимушеного переміщення в межах України, спричиненого бойовими діями (після 24 лютого 2022 року); Які через воєнні дії залишили постійну адресу проживання та повернулися з-за кордону (не раніше трьох місяців тому та не пізніше року тому).

Для всіх цих категорій обов'язковою вимогою є дотримання соціально-економічного критерію — розмір середньомісячного доходу на одну особу в родині не повинен перевищувати 8 300 грн.

Як зареєструватися у програмі та необхідні документи

Згідно з інформацією організації, прийом у місті Монастирище відбуватиметься за живою чергою та попереднім запрошенням з 11:00 до 13:00 15 липня (середа) 2026 року за адресою: вул. Дмитра Сайчука, 1 (Центр надання адмінпослуг).

"Зверніть увагу! Остаточне рішення щодо можливості реєстрації приймається фахівцем фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім критеріям програми", — йдеться у повідомленні.

Заявники повині мати при собі такі документи (на кожного члена родини):

паспорт/документ, що посвідчує особу;

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей;

номер картки в банку;

документ, що підтвердить категорію вразливості;

номер мобільного телефону.

Консультацію з приводу запису на реєстрацію можна отримати за номером: 0 800 307 711.

Згідно з правилами програми, кожен член родини залежно від ситуації отримає по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на три місяці) або 12,3 тис. грн (4,1 тис. грн).

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що Карітас-Спес приймає заявки на два види виплат у Дніпропетровській області. Отримати грошову допомогу у розмірі 12 300 грн, зокрема, можуть важко поранені внаслідок бойових дій. Ще виплати передбачені для людей, які мусили евакуюватись за останні 45 днів.

Ще Новини.LIVE повідомляли про те, хто зможе отримати фіндопомогу від Естонії. Програми екстреної підтримки передбачає надання доступу до засобів для існування вразливим домогосподарствам. Зокрема, на вробництво харчової продукції можна буде отримати 42 000 грн.