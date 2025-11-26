Уряд змінює правила подання бізнес-планів у програмах підтримки

Презентація бізнес-плану в офісі. Фото: me.gov.ua

Кабмін змінює правила участі в програмах підтримки бізнесу — тепер усі бізнес-плани подаватимуться в одному форматі та з фіксованим набором даних. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Спочатку новий підхід застосують до програм "Власна справа" та грантів для ветеранів і їхніх родин. Вимоги діятимуть після оприлюднення постанови й не торкнуться заявок, поданих раніше.

Що саме змінюється

Уряд пояснює: єдиний формат пришвидшує перевірку документів і робить відбір прозорішим. Підприємці отримують чіткий набір обов’язкових даних, а держава — можливість коректно порівнювати проєкти між собою.

Які дані має містити бізнес-план

Бізнес-план включатиме опис проєкту, потребу в підтримці, фінансові прогнози, інвестиційний план, кадрову структуру, ризики та очікувані соціально-економічні результати.

Для оцінки використовуватимуть стандартизовані показники: кількість нових робочих місць, прогнозовані податки та період окупності.

Як працюватиме подання заявок

Документи подаватимуться онлайн у форматі PDF з електронним підписом. Наступним етапом стане створення інтерактивного шаблону бізнес-плану з автоматичними підказками та розрахунками, який спростить підготовку заявок для підприємців із різним рівнем фінансової грамотності.

