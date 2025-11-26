Правительство меняет правила подачи бизнес-планов в программах поддержки

Правительство вводит единый формат бизнес-планов — что изменится
Кабмин меняет правила участия в программах поддержки бизнеса — теперь все бизнес-планы будут подаваться в одном формате и с фиксированным набором данных. Об этом сообщает Министерство экономики.
Сначала новый подход применят к программам "Власна справа" и грантам для ветеранов и их семей. Требования будут действовать после обнародования постановления и не коснутся заявок, поданных ранее.
Что именно изменится
Правительство объясняет, что единый формат ускорит проверку документов и делает отбор более прозрачным.
Предприниматели получат четкий набор обязательных данных, а государство - возможность корректно сравнивать проекты между собой.
Какие данные должен содержать бизнес-план
Бизнес-план будет включать описание проекта, потребность в поддержке, финансовые прогнозы, инвестиционный план, кадровую структуру, риски и ожидаемые социально-экономические результаты.
Для оценки будут использовать стандартизированные показатели: количество новых рабочих мест, прогнозируемые налоги и период окупаемости.
Как будет работать подача заявок
Документы будут подаваться онлайн в формате PDF с электронной подписью. Следующим этапом станет создание интерактивного шаблона бизнес-плана с автоматическими подсказками и расчетами, который упростит подготовку заявок для предпринимателей с разным уровнем финансовой грамотности.
