Правительство меняет правила подачи бизнес-планов в программах поддержки

Презентация бизнес-плана в офисе. Фото: me.gov.ua

Кабмин меняет правила участия в программах поддержки бизнеса — теперь все бизнес-планы будут подаваться в одном формате и с фиксированным набором данных. Об этом сообщает Министерство экономики.

Сначала новый подход применят к программам "Власна справа" и грантам для ветеранов и их семей. Требования будут действовать после обнародования постановления и не коснутся заявок, поданных ранее.

Реклама

Читайте также:

Что именно изменится

Правительство объясняет, что единый формат ускорит проверку документов и делает отбор более прозрачным.

Предприниматели получат четкий набор обязательных данных, а государство - возможность корректно сравнивать проекты между собой.

Какие данные должен содержать бизнес-план

Бизнес-план будет включать описание проекта, потребность в поддержке, финансовые прогнозы, инвестиционный план, кадровую структуру, риски и ожидаемые социально-экономические результаты.

Для оценки будут использовать стандартизированные показатели: количество новых рабочих мест, прогнозируемые налоги и период окупаемости.

Как будет работать подача заявок

Документы будут подаваться онлайн в формате PDF с электронной подписью. Следующим этапом станет создание интерактивного шаблона бизнес-плана с автоматическими подсказками и расчетами, который упростит подготовку заявок для предпринимателей с разным уровнем финансовой грамотности.

Ранее мы сообщали, что физических лиц-предпринимателей ждет серьезное нововведение с 1 января 2026 года. На продавцов распространится обязанность обеспечить клиентов возможностью безналичных расчетов.

Также мы сообщали, что нужно сделать сразу после открытия ФЛП — три важных шага.