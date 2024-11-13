Україна направить реверсну дотацію для підтримки деокупованих та прифронтових громад

Віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Фото: facebook.com/oleksyikuleba

Віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що в рамках держбюджету-2025 уряд направить реверсну дотацію для підтримки діяльності деокупованих та прифронтових громад. Держава також додатково виділила кошти для громад, які зазнали негативного впливу через війну.

Про це Олексій Кулеба повідомив у Facebook у середу, 13 листопада.

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Підтримка деокупованих та прифронтових громад

Кулеба наголосив, що у межах регіональної політики необхідно спрямовувати фінансові ресурси так, щоб громади, що зазнають обстрілів і розташовані поблизу лінії зіткнення, залишалися спроможними функціонувати. Це є складовою внутрішньої стійкості та єдності країни.

"На нараді під головуванням президента України разом з представниками уряду, Верховної Ради обговорили основні показники проєкту державного бюджету на 2025 рік. Прийнято рішення зберегти реверсну дотацію в бюджетах прифронтових громад", — зазначив він.

Він каже, що уряд затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, в якому планується перерозподілити 14,9 млрд грн реверсної дотації для підтримки деокупованих та прифронтових громад. Кулеба вважає, що це справедливе та необхідне рішення для людей, які зараз забезпечують життєдіяльність в умовах війни.

Також країна додатково виділяє 37,5 млрд грн для громад, що зазнали негативного впливу у зв'язку зі збройною агресією Росії.

"Окремо висловлюю позицію Міністерства розвитку громад та територій, що 64% ПДФО мають зберігатися в громадах. Це також важливо для підтримки спроможності людей на місцях", — додав Кулеба.

Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що у бюджеті України на 2025 рік не передбачено індексацію заробітних плат військовим.

Також доходи загального фонду бюджету України планують збільшити на 50 млрд грн.