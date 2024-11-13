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Правительство направит реверсную дотацию для прифронтовых громад

13 ноября 2024 22:26
Аркадий Пастула - Редактор
Украина направит реверсную дотацию для поддержки деоккупированных и прифронтовых громад
Вице-премьер по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба. Фото: facebook.com/oleksyikuleba
Аркадий Пастула - Редактор

Вице-премьер по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба заявил, что в рамках госбюджета-2025 правительство направит реверсную дотацию для поддержки деятельности деоккупированных и прифронтовых громад. Государство также дополнительно выделило средства для громад, которые подверглись негативному влиянию из-за войны.

Об этом Алексей Кулеба сообщил в Facebook в среду, 13 ноября.

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Кулеба отметил, что в рамках региональной политики необходимо направлять финансовые ресурсы так, чтобы громады, подвергающиеся обстрелам и расположенные вблизи линии соприкосновения, оставались способными функционировать. Это является составляющей внутренней устойчивости и единства страны.

"На совещании под председательством президента Украины вместе с представителями правительства, Верховной Рады обсудили основные показатели проекта государственного бюджета на 2025 год. Принято решение сохранить реверсную дотацию в бюджетах прифронтовых громад", — отметил он.

Он говорит, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год, в котором планируется перераспределить 14,9 млрд грн реверсной дотации для поддержки деоккупированных и прифронтовых громад. Кулеба считает, что это справедливое и необходимое решение для людей, которые сейчас обеспечивают жизнедеятельность в условиях войны.

Также страна дополнительно выделяет 37,5 млрд грн для громад, подвергшихся негативному влиянию в связи с вооруженной агрессией России.

"Отдельно выражаю позицию Министерства развития громад и территорий, что 64% НДФЛ должны сохраняться в громадах. Это также важно для поддержки способности людей на местах", — добавил Кулеба.

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Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк заявила, что в бюджете Украины на 2025 год не предусмотрена индексация заработных плат военным.

Также доходы общего фонда бюджета Украины планируют увеличить на 50 млрд грн.

Кабинет министров госбюджет война украинцы деньги Украина

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