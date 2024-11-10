Уряд пропонує змінити держбюджет на 2025 рік

Денис Шмигаль на засіданні Уряду. Фото: Кабінет Міністрів

Доходи загального фонду бюджету в Україні планують збільшити на 50 млрд грн. Кабінет Міністрів затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік до другого читання у Верховній Раді. Ухвалити бюджет мають до 20 листопада.

Про це у неділю, 10 листопада, інформує РБК-Україна.

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У 2025 році до бюджету України планують залучити понад 2,32 трлн гривень. Згідно з оновленим проєктом держбюджету, 2,13 трлн гривень — доходи загального фонду та 193,87 млрд гривень — доходи спеціального фонду.

В порівнянні з першим читанням проєкту держбюджету загальні доходи зросли на 2,82 млрд гривень. Доходи загального фонду збільшили на 50,01 млрд гривень, а доходи спеціального фонду зменшили на 47,19 млрд гривень.

Кабмін визначив основні джерела надходження додаткових 50 млрд грн. Основне — відмова від фінансування державного дорожнього фонду в сумі 43,21 млрд гривень. Цю суму в повному обсязі мають спрямувати на загальний фонд бюджету для використання на потреби оборони.

На утримання автомобільних доріг на рік пропонують закласти в бюджеті 12,6 млрд гривень.

Крім того, урядовці відмовились від збільшення фінансування зарплат прокурорів. У першому читанні на це передбачили виділення 2,7 млрд грн. До другого читання пропонують зменшити цю суму на 1,2 млрд грн.

Крім того, 6,28 млрд гривень держава планує отримати внаслідок уточнення сум очікуваних доходів з низки джерел. Йдеться про збільшення доходів з податку на прибуток підприємств на 41,8 млрд гривень та рентної плати за користування надрами на 420 млн гривень.

Куди спрямують кошти з бюджету-2025

Порівняно з першим читанням, видатки державного бюджету заплановані в обсязі 3,995 трлн гривень. Це більше на 2,82 млрд гривень, ніж передбачали раніше.

Збільшення видатків передбачено в таких розмірах:

1,02 млрд гривень — на розвиток озброєння та військової техніки;

65,9 млн гривень — на підвищення розміру оплати праці педагогів, залучених до проведення Національного мультипредметного тесту;

34,4 млн гривень — на забезпечення діяльності державних загальноосвітніх шкіл у закладах охорони здоров’я;

143,1 млн гривень — на грантову підтримку наукових досліджень Національним фондом досліджень;

50 млн гривень — спеціалізовану медичну допомогу;

596 млн гривень — на відшкодування вартості ліків в рамках програми державних гарантій;

328,6 млн гривень — на забезпечення надання послуги денного догляду для дітей з інвалідністю;

1 млрд гривень — на надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

1 млрд гривень — на державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції;

105 млн гривень — на підтримку культурно-мистецьких проєктів;

100 млн гривень — на державну допомогу на придбання книг;

200 млн гривень — на стратегічні комунікації та захист національного інформаційного простору;

198,3 млн гривень — на охорону органів державної влади та посадових осіб.

З 25 млрд гривень до понад 36 млрд гривень зросли заплановані загальнодержавні видатки на інвестиційні проєкти:

на освіту — 11,8 млрд грн;

на водопостачання — 8 млрд грн;

на соціальний захист — 6 млрд грн;

на охорону здоров’я — 5,6 млрд грн;

на транспорт — 4,4 млрд грн;

на державне управління — 502 млн грн;

на проєкти у сфері культури, зокрема на будівництво укриттів, — 70 млн грн.

Нові бюджетні програми

В бюджеті України на 2025 рік передбачено низку нових програм.

Зокрема, 11,997 млрд гривень спрямують на додаткові виплати вчителям середніх шкіл. Доплати отримають у й підприємства оборонно-промислового комплексу. Йдеться про 500 мільйонів гривень.

300 млн гривень виділять на додаткове навчання медійників.

827,9 млн грн спрямують на фінансування критичної інфраструктури цивільної авіації.

На розвиток регіонів держава планує виділити 1 млрд гривень. Таку ж суму спрямують на підтримку державної програми "єВідновлення".

Також держава планує закласти в бюджеті 150 млн гривень на підтримку українців за кордоном та сприяння їх поверненню в країну.

Також виділять кошти й на заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих захисників і захисниць. З бюджету планують спрямувати на це 2,2 млрд гривень, а на діяльність підприємств Міністерства у справах ветеранів — ще 463,9 млн гривень.

Нагадаємо, народна депутатка Леся Забуранна повідомила, що 43 млрд гривень, які були передбачені для дорожнього фонду, спрямують на потреби армії.

На українців знову чекає підвищення податків. За словами нардепки Ольги Василевської-Смаглюк, це може статися наприкінці цього або на початку наступного року.