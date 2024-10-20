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Уряд скасував податки на ввезення енергетичного обладнання — перелік

20 жовтня 2024 16:09
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Податки на енергетичне обладнання — Кабмін скасував мито на генератори
Генератор біля магазину. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Кабінет Міністрів України затвердив список енергетичного обладнання та інших товарів, які звільняються від податку на додану вартість (ПДВ) та ввізного мита. Це рішення має на меті пришвидшити відновлення пошкодженої енергетичної системи та забезпечити стабільне енергопостачання в країні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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Постанова, розроблена Міністерством енергетики та схвалена на засіданні уряду, передбачає звільнення від податкового та митного навантаження на товари, які ввозяться в Україну в рамках угод, фінансованих Фондом підтримки енергетики України. Це сприятиме більш ефективному відновленню енергетичної інфраструктури та стабільному забезпеченню енергопостачання.

Згідно з постановою, від податків звільняються такі товари:

  • нафта та нафтопродукти;
  • гідравлічні турбіни;
  • різноманітні насоси;
  • двигуни та генератори;
  • електрогенераторні установки;
  • трансформатори;
  • акумулятори;
  • електричне обладнання та апаратура;
  • транспортні засоби, включаючи вантажні автомобілі та самохідну техніку;
  • інструменти та інші товари, необхідні для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Ці товари, які є критично важливими для відновлення енергетичної інфраструктури України, будуть звільнені від податків при ввезенні на територію держави. Це суттєво знизить фінансове навантаження на організації та компанії, які займаються відновленням електромереж і енергетичних об'єктів, зруйнованих внаслідок ворожих атак.

Документ також визначає порядок підтвердження операцій з ввезення цих товарів, що стосується угод, фінансування яких здійснюється за рахунок Фонду підтримки енергетики України. Такий механізм забезпечить прозорість операцій та оптимізацію процесу ввезення обладнання, що допоможе уникнути зловживань і затримок.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підкреслив, що звільнення від ПДВ та митного збору на енергетичне обладнання, яке ввозиться за рахунок міжнародної донорської допомоги, прискорить відновлення енергетичної інфраструктури. Він також зазначив, що ці заходи сприятимуть стабільному проходженню опалювального сезону та забезпеченню надійного енергопостачання для громадян, бізнесу та критичних об'єктів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в липні в Україні запровадили пільги на ввезення на українську митну територію енергетичного обладнання, яке може використовуватись також населенням і бізнесом. Ці пільги поширюються на такі товари, як електрогенератори, інвертори, літій-іонні акумулятори, зарядні станції та сонячні панелі.

Ми також писали, в Україні у 2024 році суттєво підвищать податки та військовий збір. За словами очільника парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, нового перегляду податкових ставок слід очікувати також 2025 року.

мито Кабінет міністрів гроші ПДВ податки Міненерго

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