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Правительство отменило налоги на ввоз энергетического оборудования — список

20 октября 2024 16:09
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Налоги на энергетическое оборудование — Кабмин отменил пошлину на генераторы
Генератор возле магазина. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров Украины утвердил список энергетического оборудования и других товаров, освобождаемых от налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозной пошлины. Это решение призвано ускорить восстановление поврежденной энергетической системы и обеспечить стабильное энергоснабжение в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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Постановление, разработанное Министерством энергетики и одобренное на заседании правительства, предусматривает освобождение от налоговой и таможенной погрузки на товары, ввозимые в Украину в рамках соглашений, финансируемых Фондом поддержки энергетики Украины. Это будет способствовать более эффективному восстановлению энергетической инфраструктуры и стабильному обеспечению энергоснабжения.

Согласно постановлению, от налогов освобождаются следующие товары:

  • нефть и нефтепродукты;
  • гидравлические турбины;
  • разнообразные насосы;
  • двигатели и генераторы;
  • электрогенераторные установки;
  • трансформаторы;
  • аккумуляторы;
  • электрическое оборудование и аппаратура;
  • транспортные средства, включая грузовые автомобили и самоходную технику;
  • инструменты и другие товары, необходимые восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Эти товары, которые критически важны для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, будут освобождены от налогов при ввозе на территорию государства. Это существенно снизит финансовую нагрузку на организации и компании, занимающиеся восстановлением электросетей и энергетических объектов, разрушенных в результате вражеских атак.

Документ также определяет порядок подтверждения операций по ввозу этих товаров, что касается сделок, финансирование которых осуществляется за счет Фонда поддержки энергетики Украины. Такой механизм обеспечит прозрачность сделок и оптимизацию процесса ввоза оборудования, что поможет избежать злоупотреблений и задержек.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что освобождение от НДС и таможенной пошлины на ввозимое за счет международной донорской помощи энергетическое оборудование ускорит восстановление энергетической инфраструктуры. Он также отметил, что эти мероприятия будут способствовать стабильному прохождению отопительного сезона и обеспечению надежного энергоснабжения граждан, бизнеса и критических объектов.

Что еще нужно знать

Напомним, в июле в Украине были введены льготы на ввоз на украинскую таможенную территорию энергетического оборудования, которое может использоваться также населением и бизнесом. Эти льготы распространяются на такие товары, как электрогенераторы, инверторы, литиево-ионные аккумуляторы, зарядные станции и солнечные панели.

Мы также писали, что в Украине в 2024 году существенно повысят налоги и военный сбор. По словам главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, нового пересмотра налоговых ставок следует ожидать также в 2025 году.

пошлина Кабинет министров деньги НДС налоги Минэнерго

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