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Кабмин предлагает изменения в бюджет-2025 — куда потратят деньги

10 ноября 2024 10:13
Ольга Антоновская - редактор
Кабмин предлагает изменить госбюджет на 2025 год
Денис Шмыгаль на заседании Кабмина. Фото: Кабинет Министров
Ольга Антоновская - редактор

Доходы общего фонда бюджета в Украине планируют увеличить на 50 млрд грн. Кабинет Министров утвердил проект госбюджета на 2025 год до второго чтения в Верховной Раде. Принять бюджет должны до 20 ноября.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает РБК-Украина.

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В 2025 году в бюджет Украины планируют привлечь более 2,32 трлн гривен. Согласно обновленному проекту госбюджета, 2,13 трлн гривен — доходы общего фонда и 193,87 млрд гривен — доходы специального фонда.

По сравнению с первым чтением проекта госбюджета, общие доходы выросли на 2,82 млрд гривен. Доходы общего фонда увеличили на 50,01 млрд гривен, а доходы специального фонда уменьшили на 47,19 млрд. гривен.

Кабмин определил основные источники поступления дополнительных 50 млрд грн. Основное — отказ от финансирования государственного дорожного фонда в сумме 43,21 млрд гривен. Эта сумма в полном объеме должна быть направлена в общий фонд бюджета для использования на нужды обороны.

На содержание автомобильных дорог в год предлагают заложить в бюджете 12,6 млрд гривен.

Кроме того, правительственные чиновники отказались от увеличения финансирования зарплат прокуроров. В первом чтении на это предусмотрели выделить 2,7 млрд грн. Ко второму чтению предлагают снизить эту сумму на 1,2 млрд грн.

Также 6,28 млрд гривен государство планирует получить в результате уточнения сумм ожидаемых доходов из ряда источников. Речь идет об увеличении доходов по налогу на прибыль предприятий на 41,8 млрд гривен и рентной платы за пользование недрами на 420 млн гривен.

Куда направят средства из бюджета-2025

По сравнению с первым чтением расходы государственного бюджета запланированы в объеме 3,995 трлн гривен. Это больше на 2,82 млрд гривен, чем предполагалось ранее.

Увеличение расходов предусмотрено в таких размерах:

  • 1,02 млрд гривен — на развитие вооружения и военной техники;
  • 65,9 млн гривен — на повышение размера оплаты труда педагогов, привлеченных к проведению Национального мультипредметного теста;
  • 34,4 млн гривен — на обеспечение деятельности государственных общеобразовательных школ в учреждениях здравоохранения;
  • 143,1 млн гривен — на грантовую поддержку научных исследований Национальным фондом исследований;
  • 50 млн гривен — специализированную медицинскую помощь;
  • 596 млн гривен — на возмещение стоимости лекарств в рамках программы государственных гарантий;
  • 328,6 млн гривен — на обеспечение предоставления услуги дневного ухода для детей с инвалидностью;
  • 1 млрд гривен — на предоставление помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;
  • 1 млрд гривен — на государственную поддержку развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции;
  • 105 млн гривен — в поддержку культурно-художественных проектов;
  • 100 млн гривен — на государственную помощь на приобретение книг;
  • 200 млн гривен — на стратегические коммуникации и защиту национального информационного пространства;
  • 198,3 млн гривен — на охрану органов государственной власти и должностных лиц.

С 25 млрд гривен до более 36 млрд гривен выросли запланированные общегосударственные расходы на инвестиционные проекты:

  • на образование — 11,8 млрд грн;
  • на водоснабжение — 8 млрд грн;
  • на социальную защиту — 6 млрд грн;
  • на здравоохранение — 5,6 млрд грн;
  • на транспорт — 4,4 млрд грн;
  • на государственное управление — 502 млн грн;
  • на проекты в сфере культуры, в частности на строительство укрытий — 70 млн грн.

Новые бюджетные программы

В бюджете Украины на 2025 год предусмотрен ряд новых программ.

В частности, 11,997 млрд гривен направят на дополнительные выплаты учителям средних школ. Доплаты получат и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о 500 миллионах гривен.

300 млн гривен выделят на дополнительное обучение медийщиков.

827,9 млн грн будет направлено на финансирование критической инфраструктуры гражданской авиации.

На развитие регионов государство планирует выделить 1 млрд гривен. Такую же сумму направят в поддержку государственной программы "еВідновлення".

Также государство планирует заложить в бюджете 150 млн гривен в поддержку украинцев за рубежом и содействие их возвращению в страну.

Кроме того, выделят средства и на мероприятия по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших защитников и защитниц. Из бюджета планируют направить на это 2,2 млрд гривен, а на деятельность предприятий Министерства по делам ветеранов еще 463,9 млн гривен.

Напомним, народная депутат Леся Забуранная сообщила, что 43 млрд гривен, которые были предусмотрены для дорожного фонда, направят на нужды армии.

Украинцев снова ждет повышение налогов. По словам нардепа Ольги Василевской-Смаглюк, это может произойти в конце этого или начале следующего года.

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