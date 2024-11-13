Пенсії чорнобильцям обмежать — хто не отримає виплати у 2025

Гроші та пенсійне посвідчення. Фото: УНІАН

У проєкті держбюджету 2025 року хочуть обмежити виплати чорнобильських пенсій. Таке рішення депутати прийняли через нових поселенців у Чорнобильській зоні, які судяться і вимагають збільшення пенсії.

Про це заявила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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Шахрайська схема з чорнобильськими пенсіями

Роксалана Підласа зауважила, що "пенсійна схема", яку застосовують нові поселенці у Чорнобильській зоні, може завдати серйозних збитків державному бюджету. У судовій практиці вже налічують понад 138 тисяч судових рішень, які обійдуться державі у 15 млрд гривень.

Також нардепка звернула увагу, що наразі нема точних даних про те, чи дійсно люди переїжджають у зону ЧАЕС, щоб жити там, чи вони просто реєструються там. Відтак це стало своєрідною схемою "заробітку".

Рахункова палата в аудиті Пенсійного фонду виявила, що чорнобильські додактові виплати отримували особи, які ніколи не проживали та не були зареєстровані де-ін-де в зоні радіоактивного забрудення. Або ж траплялися випадки, коли за однією адресою могло "проживати" по вісім осіб.

Чи скасують в Україні чорнобильські пенсії

Попри це, народна депутатка додала, що Уряд хоче лише обмежити, а не скасувати повністю чорнобильську пенсію.

"Ми пропонуємо обмежити цей процес: чорнобильську пенсію виплачуватимуть людям, зареєстрованим на цих територіях з 1986 по 1993 рік. У проєкті бюджету на друге читання уряд врахував цю рекомендацію", – розповіла "слуга народу".

Яка пенсія в чорнобильців

В Україні станом на 1 квітня зареєстрували 639 тисяч пенсіонерів зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи. За даними ПФУ, найбільша кількість пенсіонерів-чорнобильців зареєстрована у Київській області – 206 тисяч. У Житомирській області – 89 тисяч. Трійку за кількістю замикає Рівненська область – 94 тисячі.

Відтак особи, які визнані постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС держава виплачує пенсію у розмірі відкшодування фактичних збитків:

із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;

або із п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Спеціальні мінімальні пенсії

В Україні встановлена категорія громадян, які не можуть отримувати пенсію менше 8 тис. грн. Зокрема, до цієї категорії входять і чорнобильці, люди з інвалідністю та ліквідатори катастрофи на ЧАЕС.

Громадяни, які отримали інвалідність через травми або хвороби внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, мають отримувати спеціальні пенсії:

8187 грн для людей з інвалідністю I групи;

6549 грн для людей з інвалідністю II групи;

5048 грн для людей з інвалідністю III групи.

Чорнобильці, які були задіяні до ліквідації наслідків аварії отримують пенсії, які розраховані з відсоткового відношення до серелньої заробітної плати по країні:

люди з інвалідністю I групи одержують 100% від середньої зарплати;

люди з інвалідністю II групи – 80% від середньої зарплати;

люди з інвалідністю III групи – 60% середньої зарплати.

Нагадаємо, також Уряд планує кардинально змінити систему виплат пенсій держслужбовцям та силовикам через численні випадки незаконного оформлення собі підвищених виплат.

Також у Верховній Раді пояснили, хто з пенсіонерів матиме право на доплату 1000 грн у грудні.