Пенсії чорнобильцям обмежать — хто не отримає виплати у 2025

Уряд хоче обмежити виплати чорнобильських пенсій у 2025 році
У проєкті держбюджету 2025 року хочуть обмежити виплати чорнобильських пенсій. Таке рішення депутати прийняли через нових поселенців у Чорнобильській зоні, які судяться і вимагають збільшення пенсії.
Про це заявила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") в інтерв'ю Forbes Ukraine.
Шахрайська схема з чорнобильськими пенсіями
Роксалана Підласа зауважила, що "пенсійна схема", яку застосовують нові поселенці у Чорнобильській зоні, може завдати серйозних збитків державному бюджету. У судовій практиці вже налічують понад 138 тисяч судових рішень, які обійдуться державі у 15 млрд гривень.
Також нардепка звернула увагу, що наразі нема точних даних про те, чи дійсно люди переїжджають у зону ЧАЕС, щоб жити там, чи вони просто реєструються там. Відтак це стало своєрідною схемою "заробітку".
Рахункова палата в аудиті Пенсійного фонду виявила, що чорнобильські додактові виплати отримували особи, які ніколи не проживали та не були зареєстровані де-ін-де в зоні радіоактивного забрудення. Або ж траплялися випадки, коли за однією адресою могло "проживати" по вісім осіб.
Чи скасують в Україні чорнобильські пенсії
Попри це, народна депутатка додала, що Уряд хоче лише обмежити, а не скасувати повністю чорнобильську пенсію.
"Ми пропонуємо обмежити цей процес: чорнобильську пенсію виплачуватимуть людям, зареєстрованим на цих територіях з 1986 по 1993 рік. У проєкті бюджету на друге читання уряд врахував цю рекомендацію", – розповіла "слуга народу".
Яка пенсія в чорнобильців
В Україні станом на 1 квітня зареєстрували 639 тисяч пенсіонерів зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи. За даними ПФУ, найбільша кількість пенсіонерів-чорнобильців зареєстрована у Київській області – 206 тисяч. У Житомирській області – 89 тисяч. Трійку за кількістю замикає Рівненська область – 94 тисячі.
Відтак особи, які визнані постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС держава виплачує пенсію у розмірі відкшодування фактичних збитків:
- із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;
- або із п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Спеціальні мінімальні пенсії
В Україні встановлена категорія громадян, які не можуть отримувати пенсію менше 8 тис. грн. Зокрема, до цієї категорії входять і чорнобильці, люди з інвалідністю та ліквідатори катастрофи на ЧАЕС.
Громадяни, які отримали інвалідність через травми або хвороби внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, мають отримувати спеціальні пенсії:
- 8187 грн для людей з інвалідністю I групи;
- 6549 грн для людей з інвалідністю II групи;
- 5048 грн для людей з інвалідністю III групи.
Чорнобильці, які були задіяні до ліквідації наслідків аварії отримують пенсії, які розраховані з відсоткового відношення до серелньої заробітної плати по країні:
- люди з інвалідністю I групи одержують 100% від середньої зарплати;
- люди з інвалідністю II групи – 80% від середньої зарплати;
- люди з інвалідністю III групи – 60% середньої зарплати.
Нагадаємо, також Уряд планує кардинально змінити систему виплат пенсій держслужбовцям та силовикам через численні випадки незаконного оформлення собі підвищених виплат.
Також у Верховній Раді пояснили, хто з пенсіонерів матиме право на доплату 1000 грн у грудні.
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