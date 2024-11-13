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Власть хочет ограничить выплаты чернобыльских пенсий в 2025 году

13 ноября 2024 14:34
Анастасия Постоенко - Редактор
Пенсии чернобыльцам ограничат — кто не получит выплаты в 2025 году
Деньги и пенсионное удостоверение. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

В проекте госбюджета 2025 года хотят ограничить выплаты чернобыльских пенсий. Такое решение депутаты приняли из-за новых поселенцев в Чернобыльской зоне, которые судятся и требуют увеличения пенсии.

Об этом заявила глава парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласса ("Слуга народа") в интервью Forbes Ukraine.

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Мошенническая схема с чернобыльскими пенсиями

Роксалана Пидласа отметила, что "пенсионная схема", которую применяют новые поселенцы в Чернобыльской зоне, может нанести серьезный ущерб государственному бюджету. В судебной практике уже насчитывается более 138 тысяч судебных решений, которые обойдутся государству в 15 млрд гривен.

Также нардеп обратила внимание, что пока нет точных данных о том, действительно ли люди переезжают в зону ЧАЭС, чтобы жить там, или просто регистрируются там. Это стало своеобразной схемой "заработка".

Счетная палата в аудите Пенсионного фонда обнаружила, что чернобыльские дополнительные выплаты получали лица, никогда не проживавшие и не зарегистрированные где-либо в зоне радиоактивного загрязнения. Или же были случаи, когда по одному адресу могло "проживать" по восемь человек.

Отменят ли в Украине чернобыльские пенсии

Несмотря на это, народная депутат добавила, что правительство хочет лишь ограничить, а не отменить полностью чернобыльскую пенсию.

"Мы предлагаем ограничить этот процесс: чернобыльскую пенсию будут выплачивать людям, зарегистрированным на этих территориях с 1986-го по 1993 год. В проекте бюджета на второе чтение правительство учло эту рекомендацию", — рассказала "слуга народа".

Какая пенсия у чернобыльцев

В Украине на 1 апреля зарегистрировали 639 тысяч пенсионеров со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы. По данным ПФУ, наибольшее количество пенсионеров-чернобыльцев зарегистрировано в Киевской области — 206 тысяч. В Житомирской области — 89 тысяч. Тройку по количеству замыкает Ровенская область — 94 тысяч.

Следовательно, лицам, признанным пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС, государство выплачивает пенсию в размере возмещения фактических убытков:

  • по заработной плате, получаемой человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;
  • или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Специальные минимальные пенсии

В Украине установлена категория граждан, которые не могут получать пенсию менее 8 тысяч гривен. В частности, в эту категорию входят и чернобыльцы, люди с инвалидностью и ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС.

Граждане, получившие инвалидность из-за травм или болезней в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, должны получать специальные пенсии:

  • 8 187 грн для людей с инвалидностью I группы;
  • 6 549 грн для людей с инвалидностью II группы;
  • 5 048 грн для людей с инвалидностью III группы.

Чернобыльцы, которые были задействованы в ликвидации последствий аварии, получают пенсии, рассчитанные по процентному отношению к средней заработной плате по стране:

  • люди с инвалидностью I группы получают 100% средней зарплаты;
  • люди с инвалидностью II группы — 80% от средней заработной платы;
  • люди с инвалидностью III группы — 60% от средней зарплаты.

Напомним, также правительство планирует кардинально изменить систему выплат пенсий госслужащим и силовикам из-за многочисленных случаев незаконного оформления себе повышенных выплат.

Также в Верховной Раде объяснили, кто из пенсионеров будет иметь право на доплату 1 000 грн в декабре.

Чернобыль пенсия пенсионеры деньги соцвыплаты

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