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Майже 1 000 грн доплати до пенсії — хто отримає гроші в грудні

13 листопада 2024 06:10
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пенсіонери можуть отримати додаткові гроші — хто має право на доплату
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Окрім стандартної виплати деякі українські пенсіонери можуть отримувати різноманітні надбавки та доплати. Зокрема, додаткові гроші від держави отримують громадяни, які потребують постійного стороннього догляду.

Про те, яку доплату до пенсії можна отримати через погіршений стан здоров'я у 2024 році, пояснили на сайті Верховної Ради України.

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Хто може отримати надбавку

Доплата на догляд не призначається автоматично. Якщо пенсіонер хоче отримати надбавку та має на це право, йому потрібно особисто звернутись до органів Пенсійного фонду. Також людина має відповідати встановленим критеріям:

  • мешкати на самоті;
  • вік — старше 80 років;
  • отримувати пенсію за віком; 
  • потребувати догляду від інших осіб через погіршення стану здоров'я. 

Який розмір допомоги у 2024 році

Розмір доплати на догляд становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, що у 2024 році становить — 944 гривні. Виплату можуть призначити лише після того, як пенсіонер подасть відповідну заяву до ПФУ та надасть такі документи:

  1. Паспорт.
  2. Реєстраційний номер платника податків.
  3. Виписка з ПФУ про те, що громадянину ще не призначено доплату на догляд.
  4. Висновок лікарської комісії, де має бути зазначено, що заявнику потрібен регулярний сторонній догляд.

Виплата державної соціальної допомоги на догляд і покриття витрат на її доставку здійснюються коштом державного бюджету.

Раніше ми писали, що коли українці виходять на пенсію, вони можуть оформити відповідне посвідчення. Це не просто формальність — з цим документом їм стануть доступні деякі пільги.

Також ми розповідали, що деяким пенсіонерам можуть припинити нарахування пенсії. Відповідні зміни планують запровадити вже у 2025 році.

Пенсійний Фонд виплати пенсіонери гроші пенсії

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