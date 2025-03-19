Компенсація за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю — що мають знати роботодавці

Гроші номіналом в 1 тисячу грн. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні компенсації за облаштування робочих місць для ветеранів з інвалідністю відтепер виплачуватимуть роботодавцям, самозайнятим особам та ФОПам. Держпрограма, в рамках якої відбуваються нарахування, змінилася з 18 березня 2025 року.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Читайте також:

Виплати роботодавцям — що змінив уряд у 2025 році

У відомстві пояснили, що тепер на державне фінансування можуть претендувати не лише роботодавці, які вперше наймають осіб з інвалідністю, а й ті, хто створює робочі місця для своїх працівників-ветеранів.

Раніше гроші надавали лише тим роботодавцям, які надавали роботу людям з інвалідністю, створюючи для них спеціальні умови. Так, з березня компенсації нараховуватимуть:

роботодавцям, які адаптують робоче місце для ветеранів з інвалідністю, що вирішили повернутися до праці;

фізичним особам-підприємцям (ФОПам), які мають групу інвалідності, у тому числі ті, хто воював з росіянами та був поранений під час бойових дій;

самозайнятим особам, які облаштовують робоче місце для себе.

Програма охоплює широкий перелік витрат, пов’язаних із облаштуванням інклюзивного робочого місця. До нього входять:

спеціалізовані меблі та техніка;

програмне забезпечення для людей із порушеннями зору та слуху;

підйомні платформи, сходові гусеничні підйомники;

засоби зв’язку, тактильні матеріали, адаптивне освітлення;

послуги перекладу жестовою мовою (онлайн і офлайн).

Розмір виплат коливається від 80 тис. до 120 тис. грн. Виплати здійснюватимуться за умови, якщо:

були створені робочі місця для людей з інвалідністю I групи (120 тис. грн);

з'явилися умови для праці для людей з інвалідністю II групи (80 тис. грн).

Термін подачі заявки на отримання компенсації буде тривалішим: не 90 днів, а 180. Заявки на фінансування потрібно подавати після того, як на підприємстві почне працювати людина з інвалідністю або коли завершився проце зі створення робочого місця. Подати заявку можна двома способами:

онлайн на порталі "Дія" — роботодавці та ФОПи авторизуються, заповнюють заяву, додають необхідні документи та подають її в електронному вигляді;

офлайн у центрах зайнятості — за місцем ведення діяльності можна особисто подати заявку.

Нагадаємо, що з 2025 року в Україні відновили сплату єдиного соціального внеску. Однак деякі підприємці все одно мають можливість не сплачувати цей податок.

Тим часом днями українців налякали інформацією про нове підвищення податків. У Міністерстві фінансів пояснили, до чого готуватися населенню.