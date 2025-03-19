Компенсация за обустройство рабочего места для лиц с инвалидностью — что должны знать работодатели

Правительство будет чаще выделять компенсации ФЛП — что известно
В Украине компенсации за обустройство рабочих мест для ветеранов с инвалидностью отныне будут выплачивать работодателям, самозанятым лицам и ФЛП. Госпрограмма, в рамках которой происходят начисления, изменилась с 18 марта 2025 года.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
Выплаты работодателям — что изменило правительство в 2025 году
В ведомстве рассказали, что теперь на государственное финансирование могут претендовать не только работодатели, которые впервые нанимают лиц с инвалидностью, но и те, кто создает рабочие места для своих работников-ветеранов.
Ранее деньги предоставляли только тем работодателям, которые предоставляли работу людям с инвалидностью, создавая для них специальные условия. С марта компенсации будут начислять:
- работодателям, которые адаптируют рабочее место для ветеранов с инвалидностью, решивших вернуться к труду;
- физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), у которых есть группа с инвалидности, в том числе те, кто воевал с россиянами и был ранен во время боевых действий;
- самозанятым лицам, которые обустраивают рабочее место для себя.
Программа охватывает широкий перечень расходов, связанных с обустройством инклюзивного рабочего места. В него входят:
- специализированная мебель и техника;
- программное обеспечение для людей с нарушениями зрения и слуха;
- подъемные платформы, лестничные гусеничные подъемники;
- средства связи, тактильные материалы, адаптивное освещение;
- услуги перевода на жестовом языке (онлайн и офлайн).
Размер выплат колеблется от 80 тыс. до 120 тыс. грн. Выплаты будут осуществляться при условии, если:
- были созданы рабочие места для людей с инвалидностью I группы (120 тыс. грн);
- появились условия для труда для людей с инвалидностью II группы (80 тыс. грн).
Срок подачи заявки на получение компенсации будет более длительным: не 90 дней, а 180. Заявки на финансирование нужно подавать после того, как на предприятии начнет работать человек с инвалидностью или когда завершился процесс по созданию рабочего места. Подать заявку можно двумя способами:
- онлайн на портале "Дія" — работодатели и ФЛП авторизуются, заполняют заявление, добавляют необходимые документы и подают его в электронном виде;
- офлайн в центрах занятости — по месту ведения деятельности можно лично подать заявку.
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