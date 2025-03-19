Компенсация за обустройство рабочего места для лиц с инвалидностью — что должны знать работодатели

Деньги номиналом в 1 тысячу грн. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине компенсации за обустройство рабочих мест для ветеранов с инвалидностью отныне будут выплачивать работодателям, самозанятым лицам и ФЛП. Госпрограмма, в рамках которой происходят начисления, изменилась с 18 марта 2025 года.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

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В ведомстве рассказали, что теперь на государственное финансирование могут претендовать не только работодатели, которые впервые нанимают лиц с инвалидностью, но и те, кто создает рабочие места для своих работников-ветеранов.

Ранее деньги предоставляли только тем работодателям, которые предоставляли работу людям с инвалидностью, создавая для них специальные условия. С марта компенсации будут начислять:

работодателям, которые адаптируют рабочее место для ветеранов с инвалидностью, решивших вернуться к труду;

физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), у которых есть группа с инвалидности, в том числе те, кто воевал с россиянами и был ранен во время боевых действий;

самозанятым лицам, которые обустраивают рабочее место для себя.

Программа охватывает широкий перечень расходов, связанных с обустройством инклюзивного рабочего места. В него входят:

специализированная мебель и техника;

программное обеспечение для людей с нарушениями зрения и слуха;

подъемные платформы, лестничные гусеничные подъемники;

средства связи, тактильные материалы, адаптивное освещение;

услуги перевода на жестовом языке (онлайн и офлайн).

Размер выплат колеблется от 80 тыс. до 120 тыс. грн. Выплаты будут осуществляться при условии, если:

были созданы рабочие места для людей с инвалидностью I группы (120 тыс. грн);

появились условия для труда для людей с инвалидностью II группы (80 тыс. грн).

Срок подачи заявки на получение компенсации будет более длительным: не 90 дней, а 180. Заявки на финансирование нужно подавать после того, как на предприятии начнет работать человек с инвалидностью или когда завершился процесс по созданию рабочего места. Подать заявку можно двумя способами:

онлайн на портале "Дія" — работодатели и ФЛП авторизуются, заполняют заявление, добавляют необходимые документы и подают его в электронном виде;

офлайн в центрах занятости — по месту ведения деятельности можно лично подать заявку.

Напомним, что с 2025 года в Украине возобновили уплату единого социального взноса. Однако некоторые предприниматели все равно имеют возможность не платить этот налог.

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