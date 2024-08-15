Ціни на залізничні квитки — Укрзалізниця оновить тарифи

Поїзд УЗ на пероні. Фото: РБК-Україна

Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" (УЗ) працює над новою моделлю тарифів на пасажирські перевезення. У планах — прив'язати ціну на квитки до популярності маршрутів та періоду доби.

Про це анонсував керівник пасажирського напряму УЗ Олександр Перцовський, пише видання Forbes.

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Як пропонують оновити тарифи на Укрзалізниці

За словами представник Укрзалізниці, зараз фахівці компанії працюють над новою моделлю тарифів, що передбачає кілька змін.

Одна з них пропонує поступове помірне підвищення базових тарифів щороку, враховуючи інфляцію.

Планують відпустити ціни на квитки класу СВ, прив'язавши вартість проїзду до попиту. Компанія звернулася до Кабінету міністрів із пропозицією прибрати держрегулювання цін таких квитків.

"Попри високу вартість, їх розкуповують найшвидше", — пояснив він.

Перцовський зазначив, що УЗ також виступає за гнучке ціноутворення для всіх класів поїздів "Інтерсіті+". При цьому не виключає можливість встановлення певної цінової "стелі".

Серед інших пропозицій — запровадження більш гнучкої, динамічної тарифної моделі, яка дозволить варіювати вартість квитків залежно від годин та днів, низки інших параметрів. Водночас залишатимуться найбільш доступні тарифи для тих, кому дуже критична низька вартість.

Посадовець переконаний, що до кінця війни громадяни отримають змогу купувати доступні квитки на УЗ.

"Це наше зобов’язання як соціальної компанії", — наголосив представник Укрзалізниці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Укрзалізниця" надає 20% знижки на оплату послуг національного поштового оператора "Укрпошта". Це стало можливим завдяки співпраці компаній.

Також ми писали, що понад 500 військових щодня мають можливість їхати потягами Укрзалізниці, купуючи квитки зі спеціально створеного резерву для військовослужбовців.