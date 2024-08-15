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Укрзализныця пересмотрит цены на билеты — когда ждать

15 августа 2024 08:44
Ксения Симонова - Редактор
Цены на ж/д билеты — Укрзализныця обновит тарифы
Поезд УЗ на перроне. Фото: РБК-Украина
Ксения Симонова - Редактор

Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" (УЗ) работает над новой моделью тарифов на пассажирские перевозки. В планах — привязать цену на билеты к популярности маршрутов и времени суток.

Об этом анонсировал руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, пишет издание Forbes.

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По словам представителя Укрзализныци, сейчас специалисты компании работают над новой моделью тарифов, предусматривающей несколько изменений.

Одна из них предлагает постепенное умеренное повышение базовых тарифов ежегодно, учитывая инфляцию.

Планируют отпустить цены на билеты класса СВ, привязав стоимость проезда к спросу. Компания обратилась в Кабинет министров с предложением убрать госрегулирование цен таких билетов.

"Несмотря на высокую стоимость, их раскупают быстрее всего", — пояснил он.

Перцовский отметил, что УЗ также выступает за гибкое ценообразование для всех классов поездов "Интерсити+". При этом не исключает возможность установления определенного ценового "потолка".

Среди других предложений — введение более гибкой, динамичной тарифной модели, которая позволит варьировать стоимость билетов в зависимости от часов и дней, ряда других параметров. В то же время будут оставаться наиболее доступные тарифы для тех, кому критически важна низкая стоимость.

Чиновник убежден, что до конца войны граждане получат возможность покупать доступные билеты на УЗ.

"Это наше обязательство как социальной компании", — подчеркнул представитель Укрзализныци.

Что еще стоит знать

Напомним, "Укрзализныця" предоставляет 20% скидки на оплату услуг национального почтового оператора "Укрпочта". Это стало возможным благодаря сотрудничеству компаний.

Также мы писали, что более 500 военных ежедневно могут ехать поездами Укрзализныци, покупая билеты из специально созданного резерва для военнослужащих.

тарифы Укрзализныця цены билеты

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