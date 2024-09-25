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Укрпошта змінить тарифи на конверти та марки — коли зростуть ціни

25 вересня 2024 11:48
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни в Укрпошті зміняться з 1 жовтня — за що українці будуть платити більше
Працівниця Укрпошти. Фото: Новини.LIVE, Ольга Кононенко
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Укрпошта змінює порядок продажу поштових марок, маркованих конвертів та карток у зв’язку з оновленнями в Податковому кодексі України. З 1 жовтня 2024 року на ці товари буде застосовуватися податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%.

Про це повідомляє преслужба Укрпошти.

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Як зміняться ціни

Вартість відправлення внутрішнього листа вагою до 50 грамів з використанням марки "U" складатиме 18 грн, вже з урахуванням ПДВ. Для відправлення внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності вагою до 50 грамів, або простого листа без оголошеної цінності вагою від 50 до 250 грамів, при використанні марок "F" чи "M", вартість становитиме 36 грн, включаючи ПДВ.

Нові тарифи діятимуть для відправлень, вартість яких розраховується за курсом Національного банку України:

  • Пересилання поштової картки масою до 20 грамів до іноземних держав (марки "A", "G") — 1 долар + 20% ПДВ.
  • Пересилання непріоритетного листа масою до 50 грамів до іноземних держав (марки "N", "W") — 1 долар і 50 центів + 20% ПДВ.
  • Доплатна марка "P" коштуватиме 5 доларів + 20% ПДВ.

Нові ціни на марковані конверти:

  • форматів C6, DL з маркою U, V — 21,6 грн;
  • форматів C6, DL з маркою F — 39,6 грн;
  • формату C5 з маркою М — 40,8 грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, національний поштовий оператор Укрпошта істотно змінив правила розрахунку за посилки. Відповідне рішення ухвалили через нові норми Національного банку України (НБУ).

Ми також писали, що Укрпошта надає українцям можливість суттєво заощадити на посилках. Акція, яка передбачає знижки на пакування, триватиме до кінця жовтня 2024 року.

Укрпошта тарифи марки ціни в Україні ціни

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