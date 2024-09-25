Цены в Укрпошті изменятся с 1 октября — за что украинцы будут платить больше

Сотрудница Укрпочты. Фото: Новини.LIVE, Ольга Кононенко

Укрпошта изменяет порядок продажи почтовых марок, маркированных конвертов и карточек в связи с обновлениями в Налоговом кодексе Украины. С 1 октября 2024 года на эти товары будет применяться налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

Об этом сообщает преслужба Укрпошти.

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Как изменятся цены

Стоимость отправки внутреннего листа весом до 50 граммов с использованием марки "U" составит 18 грн, уже с учетом НДС. Для отправки внутреннего регистрируемого письма без объявленной ценности весом до 50 грамм или простого письма без объявленной ценности весом от 50 до 250 грамм, при использовании марок "F" или "M", стоимость будет составлять 36 грн, включая НДС.

Новые тарифы будут действовать для отправлений, стоимость которых рассчитывается по курсу Национального банка:

Пересылка почтовой карты массой до 20 граммов в иностранные государства (марки "A", "G") — 1 доллар + 20% НДС.

Пересылка неприоритетного письма массой до 50 граммов иностранным государствам (марки "N", "W") — 1 доллар и 50 центов + 20% НДС.

Доплатная марка "P" обойдется в 5 долларов + 20% НДС.

Новые цены на маркированные конверты:

форматов C6, DL с маркой U, V — 21,6 грн;

форматов C6, DL с маркой F — 39,6 грн;

формата C5 с маркой М — 40,8 грн.

Что еще нужно знать

Напомним, национальный почтовый оператор Укрпошта существенно изменил правила расчета за посылки. Соответствующее решение было принято из-за новых норм Национального банка Украины (НБУ).

Мы также писали, что Укрпошта дает украинцам возможность существенно сэкономить на посылках. Акция, предусматривающая скидки на упаковку, продлится до конца октября 2024 года.