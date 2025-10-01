Тарифи на Укрпошті — скільки коштуватиме відправити посилку до США з 1 жовтня

Люди проходять повз відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

Українці з 1 жовтня 2025 року платитимуть менше за доставку посилок до США на Укрпошті. Однак подешевшання буде тимчасовим.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштуватимуть посилки з України до США

Так, з 1 жовтня тарифи на дрібні пакети PRIME залежатимуть від фактичної, а не об'ємної ваги:

за відправку посилки до 100 г треба буде заплатити 5,97 долара (247 грн);

за посилку від 100 до 250 г — 7 доларів (288 грн);

за посилку від 250 до 500 г — 14 доларів (576 грн);

за посилку від 500 до 750 г — 17,6 долара (740 грн);

за посилку від 750 до 1000 г — 19,6 долара (822 грн);

за посилку від 1 тис. г до 2 тис. г — 25,2 долара (1 028 грн).

Посилка з Укрпошти їхатиме від семи днів. На сайті поштового оператора зазначається, що для українців встановили найнижчу ставку на посилки серед інших країн Європи – 10%.

"Це рішення дає тисячам українських підприємців додатковий шанс утримати експорт попри нову торгівельну політику США, яка зобов’язує сплачувати мито навіть за товари вартістю до 800 доларів", — розповіли у пресслужбі Укрпошти.

Генеральний директор компанії Ігор Смілянський зауважив, що для багатьох українців доставка до США — основний спосіб підтримувати фінансово родинний бізнес. Зокрема це стосується мешканців прифронтових регіонів.

Нагадаємо, нещодавно Укрпошта оголосила про запуск оновленого застосунку. З цієї нагоди компанія пообіцяла надати своїм клієнтам три безкоштовні відправлення по Україні за виконання однієї умови. Дізнавайтесь також, які послуги подорожчали на Новій пошті.