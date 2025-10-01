Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Вже з 1 жовтня — яке нововведення з'явиться на Укрпошті

Вже з 1 жовтня — яке нововведення з'явиться на Укрпошті

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 18:05
Тарифи на Укрпошті — скільки коштуватиме відправити посилку до США з 1 жовтня
Люди проходять повз відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

Українці з 1 жовтня 2025 року платитимуть менше за доставку посилок до США на Укрпошті. Однак подешевшання буде тимчасовим.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштуватимуть посилки з України до США

Так, з 1 жовтня тарифи на дрібні пакети PRIME  залежатимуть від фактичної, а не об'ємної ваги:

  • за відправку посилки до 100 г треба буде заплатити 5,97 долара (247 грн);
  • за посилку від 100 до 250 г — 7 доларів (288 грн);
  • за посилку від 250 до 500 г — 14 доларів (576 грн);
  • за посилку від 500 до 750 г — 17,6 долара (740 грн);
  • за посилку від 750 до 1000 г — 19,6 долара (822 грн);
  • за посилку від 1 тис. г до 2 тис. г — 25,2 долара (1 028 грн).

Посилка з Укрпошти їхатиме від семи днів. На сайті поштового оператора зазначається, що для українців встановили найнижчу ставку на посилки серед інших країн Європи – 10%. 

"Це рішення дає тисячам українських підприємців додатковий шанс утримати експорт попри нову торгівельну політику США, яка зобов’язує сплачувати мито навіть за товари вартістю до 800 доларів", — розповіли у пресслужбі  Укрпошти.

Генеральний директор компанії Ігор Смілянський зауважив, що для багатьох українців доставка до США — основний спосіб підтримувати фінансово родинний бізнес. Зокрема це стосується мешканців прифронтових регіонів.

Нагадаємо, нещодавно Укрпошта оголосила про запуск оновленого застосунку. З цієї нагоди компанія пообіцяла надати своїм клієнтам три безкоштовні відправлення по Україні за виконання однієї умови. Дізнавайтесь також, які послуги подорожчали на Новій пошті

Укрпошта тарифи США ціни посилки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації