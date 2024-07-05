Укрпочта сделала предупреждение для клиентов — активизировались мошенники

Отделение Укрпочты. Фото: promin.cv

В государственной почтовой компании "Укрпочта" предупреждают украинцев об активизации мошенников. Они осуществляют продажу NFT-марок якобы от ее имени, в то время как компания их не выпускает.

Об этом сообщает пресс-центр "Укрпочты".

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Мошенничество с марками в NFT-формате

Как отметили в пресс-службе, были обнаружены случаи в интернете о реализации NFT-марок якобы от Укрпочты. В частности, такие мошеннические предложения содержатся на портале opensea.io/Ukrposhta.

В компании отмечают, что на начало июля 2024 года не было ни одного выпуска NFT-марок.

"Таким образом, все марки Укрпочты с отметкой NFT, которые предлагаются на разных сайтах, являются подделкой", — говорится в сообщении.

Также отметили, что онлайн можно купить официальные марки от Укрпочты исключительно:

на интернет-площадке Postmark;

в официальных онлайн-магазинах компании;

на площадках Ebay, Amazon.

Возможность выпуска почтовых NFT-марок

Как известно, в ноябре прошлого года украинский парламент принял закон, призванный урегулировать выпуск цифровой почтовой марки.

В частности, закон предусматривает ряд новаций для Укрпочты:

вводит новый термин для законодательства "цифровая почтовая марка";

регулирует вопросы использования электронных копий изображений марок;

определяет, что эти марки являются объектом изобразительного искусства, а не средством оплаты услуги для письменной корреспонденции.

Таким образом, принятие документа подразумевает появление марки в NFT-формате. В Укрпочте отметили, что не стоит ее путать с электронной почтовой маркой, введенной ранее.

Что еще стоит знать

Напомним, Укрпочта реализует проект по открытию нового типа отделений в Украине. Речь идет об отделении контейнерного типа, открывшемся в Киевской области.

Также мы писали, что украинское правительство согласовало с Международным валютным фондом создание специальных банковских учреждений, благодаря которым будет происходить оперативный доступ к финуслугам на основе почтовой инфраструктуры. В частности, это особенно актуально в прифронтовых районах.