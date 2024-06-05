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Укрпошта пропонує новий сервіс — що стало доступно

5 червня 2024 12:16
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Укрпошта розширила послуги — що змінилось
Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний поштовий оператор "Укрпошта" з 5 червня 2024 року запустив для клієнтів новий сервіс. Тепер отримувач може оплачувати тару для відправлення прямо у відділеннях.

Про нову можливість розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

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Новий сервіс Укрпошти

Як зазначив Смілянський, сервіс виключає потребу в окремому придбанні коробок чи пакунків для відправлень. Тепер клієнтам доступна зручніша процедура, відповідно до якої, оплата тари відбудеться безпосередньо під час відправлення/отримання посилки.

Він зауважив, що такий сервіс пошириться на всі відділення поштової компанії в країні. Мета — значне спрощення процесу відправки для клієнтів.

"Відсьогодні така послуга стає доступною у всіх відділеннях Укрпошти. Відправляйте з нами та обирайте хто, де, коли і за що платить", — повідомив Смілянський.

Окрім того, керівник компанії пообіцяв, що невдовзі будуть суттєво скорочені терміни доставки посилок. За його словами, клієнти "Укрпошти" зможуть забирати посилки наступного дня.

Варто зауважити, що у травні компанія виставила не забрані ніким посилки на аукціон. Продали посилки, які більш ніж шість місяців пролежали на складах.

Компанія скористалась міжнародним досвідом, адже такий підхід стабільно практикують інші світові поштові оператори: Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрпошта продаватиме на аукціонах деякі посилки. Також незабаром продадуть стару техніку.

Раніше ми писали, що працівникам Укрпошти дозволили володіти зброєю та використовувати її. Щоправда, перед цим робітники пошти мають пройти спеціальну підготовку.

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