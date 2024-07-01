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Укрпочта обновила тарифы с 1 июля — как изменились цены

1 июля 2024 14:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы Укрпочты — как изменились расценки с 1 июля
Почтовые посылки Фото: Ukrposhta
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С 1 июля 2024 года заработали новые тарифы государственного почтового оператора "Укрпочта". Цены выросли на 5-10 гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкомпании.

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Новые тарифы Укрпочты

Как отмечают в пресс-службе, согласно решению Национального почтового оператора, с 1 июля будет упрощена и индексирована стоимость услуг на отправку в Украину по тарифам:

  • "Укрпочта. Стандарт";
  • "Укрпочта. Экспресс".

Так, тарифы на посылки до 2 килограмм будут иметь единую стоимость по стране. Согласно тарифу "Стандарт":

  • стоимость по области составит 40 гривен;
  • по всей Украине — 45 гривен.

Расценки для тарифа "Экспресс" будут следующие:

  • по области — 45 гривен;
  • по всей Украине — 60 гривен.

В частности, тариф "Укрпочта. Экспресс" по области и внутри Украины изменится в среднем до 10 гривен в зависимости от веса отправления.

В то же время останутся неизменными тарифы на пересылку:

  • письменной корреспонденции;
  • услуг "Укрпочта. Документ";
  • международных отправлений.

В компании объяснили, что пересмотр и индексация тарифов — вынужденный шаг из-за роста цен на электричество, топливо и коммунуслуг, инфляции, разрушений инфраструктуры из-за российских обстрелов и необходимость восстановления.

"Обновленные тарифы также содержат расходы на реализацию мер по обеспечению непрерывной работы в условиях отсутствия электроэнергии, в том числе на прифронтовых территориях, для того, чтобы пенсии, социальные выплаты, посылки, лекарства и письма доставлялись повсюду при любых условиях", — добавили в Укрпочте.

Корпоративным клиентам доступна гибкая система скидок.

Что еще стоит знать

Напомним, Укрпочта с 5 июня 2024 года запустила для клиентов новый сервис. Теперь получатель может оплачивать тару для отправки прямо в отделениях.

Также мы писали, что логистическая компания "Новая почта", работающая в странах Европы под брендом Nova Post, открыла еще два отделения в Чехии. Новые офисы заработали в городах Пльзень и Пардубице.

Укрпошта тарифы цены в Украине цены услуги посылки

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