Укрпочта хочет доставлять товары с Amazon с 2025 года

Склады с посылками из Amazon. Фото: Spiegel.de

Украинский почтовый оператор "Укрпочта" договаривается с почтовой службой США USPS о сотрудничестве. Компания планирует доставлять в Украину товары с Amazon и других крупных маркеталейсов.

Об этом сообщил руководитель Укрпочты Игорь Смилянский для "Интерфакс-Украина".

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На каком этапе договоренность Укрпочты и USPS

По словам Смилянского, он лично ездил в США для проведения переговоров с американской почтовой службой USPS, которая занимается предоставлением услуг по обработке и доставке почты физическим и юридическим лицам в стране и за ее пределами. Как только заключат соглашение, так Amazon откроется для Украины. Ожидается, что это может произойти в 2025 году.

"По мелким пакетам мы уже достигли договоренности с USPS, по посылкам я рассчитываю достичь результата до 1 января. Мне хотелось бы, чтобы в 2025 году это соглашение уже работало. В идеале, конечно, было бы хорошо заключить это соглашение в ноябре, чтобы была возможность технологически подготовиться. Поэтому такие планы есть, и работа в этом направлении продолжается", — сообщил руководитель почтовой компании.

Глава Укрпочты отметил, что соответствующее соглашение позволит зайти в Украину крупным маркетплейсам, пока недоступным, ведь USPS сотрудничает с ними всеми.

Он объяснил, почему ищут мощных партнеров и работают над соглашениями в других странах. Все потому, что как только они станут партнерами, сразу можно идти к крупнейшим маркетплейсам в этих странах и обсуждать расширение возможностей по наращиванию объемов продаж.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине начали рассылать повестки по почте. Глава Укрпочты Игорь Смелянский ответил, как выглядит она и какая процедура ее получения.

Также мы писали, что Укрпочта изменила порядок продажи почтовых марок, маркированных конвертов и карточек в связи с обновлениями в Налоговом кодексе Украины. С октября 2024 года на эти товары будет применяться налог на добавленную стоимость в размере 20%.