Продажа недвижимости — сделки обложат новым налогом

Подсчет на калькуляторе. Фото: Unsplush

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, вносящий изменения в систему налогообложения. Одна из его норм будет предусматривать требование уплаты от 11 до 23% налога за переход прав собственности на недвижимость.

О деталях инициативы сообщила инвестиционный риэлтор Елена Маленкова, пишет Oboz.

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Соответствующий законопроект разработал и утвердил Кабинет министров. Согласно ему, будет взиматься налог за переход прав собственности на недвижимость, если право было зарегистрировано в госреестре минимум три года назад.

Кроме вышеупомянутого случая, 11% начнут взимать в случае второй продажи жилой недвижимости в течение одного года.

При этом в некоторых случаях уплатить придется 23%. Такой размер будет в случае:

второй в течение календарного года продажи недвижимости, право собственности на которую зарегистрировано не менее трех лет назад;

третьей продажи в году, "несмотря на дату в праве собственности".

В то же время, документ предусматривает освобождение от необходимости уплаты налога на продажу недвижимости в случае, если право собственности на квартиру не превышает трехлетний период.

"Если право собственности на вашу квартиру наступило раньше, чем 3 года, то вы имеете льготу, для вас нет налога на доход физических лиц — можете спать спокойно", — подчеркнула эксперт.

Что еще стоит знать

Напомним, к концу лета 2024 года ценовая ситуация на рынке недвижимости в Украине может измениться в сторону повышения. Стоимость одного квадратного метра может подскочить на несколько тысяч гривен.

Также мы писали, что в Украине за почти два года действия программы льготного ипотечного кредитования "єОселя" граждане оформили более 11 тыс. кредитов суммарно на 17,67 млрд гривен. В целом ежемесячное среднее количество кредитов выросло в 1,6 раза.