Штрафи за українські водійські права в ЄС — коли можна оскаржити

Чоловік передає водійське посвідчення. Ілюстративне фото: Freepik

Українські біженці в ЄС все частіше стикаються з несподіваними штрафами через водійські посвідчення. Формально права чинні, але на практиці виникають конфлікти з поліцією на місцях.

Проблема пов'язана з тим, що європейські правоохоронці часто керуються загальними міграційними правилами, ігноруючи статус тимчасового захисту, повідомляє Visit Ukraine.

Чому можуть оштрафувати

Українці, що мають тимчасовий захист, мають право користуватися українськими водійськими посвідченнями без обміну на місцеві. Це прямо передбачено рішеннями ЄС.

Втім, штрафи все ж виписують. Найчастіше це трапляється через банальне незнання поліцейськими власних правил, тому вони застосовують до українців стандартні правила для іноземців.

В таких випадках рішення можна і потрібно оскаржувати, посилаючись на законодавство ЄС і підтверджуючи свій статус відповідними документами.

Коли українські права справді не діють

Є ситуації, де жоден статус не допоможе. Якщо посвідчення прострочене, втрачено, визнане недійсним або водія позбавлено права керування — користуватися такими правами заборонено в будь-якій країні.

У такому разі українцям радять звертатися до консульських установ або профільних сервісів, щоб оформити дублікат чи підтвердження чинності документа.

Скільки ще можна їздити за українськими правами

Статус тимчасового захисту для українців у ЄС продовжено до 4 березня 2027 року. Це означає, що весь цей період власники відповідних документів можуть легально керувати авто за українськими посвідченнями.

Інша ситуація — для тих, хто живе в ЄС без спеціального статусу. У такому разі вимоги залежать від конкретної країни, і обмін прав може бути обов’язковим. Для туристів українські посвідчення зазвичай діють лише обмежений час.

