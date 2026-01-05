Відео
Головна Фінанси Українців у ЄС штрафують за водійські права — у чому причина

Українців у ЄС штрафують за водійські права — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 10:17
Штрафи за українські водійські права в ЄС — коли можна оскаржити
Чоловік передає водійське посвідчення. Ілюстративне фото: Freepik

Українські біженці в ЄС все частіше стикаються з несподіваними штрафами через водійські посвідчення. Формально права чинні, але на практиці виникають конфлікти з поліцією на місцях.

Проблема пов'язана з тим, що європейські правоохоронці часто керуються загальними міграційними правилами, ігноруючи статус тимчасового захисту, повідомляє Visit Ukraine.

Читайте також:

Чому можуть оштрафувати

Українці, що мають тимчасовий захист, мають право користуватися українськими водійськими посвідченнями без обміну на місцеві. Це прямо передбачено рішеннями ЄС.

Втім, штрафи все ж виписують. Найчастіше це трапляється через банальне незнання поліцейськими власних правил, тому вони застосовують до українців стандартні правила для іноземців. 

В таких випадках рішення можна і потрібно оскаржувати, посилаючись на законодавство ЄС і підтверджуючи свій статус відповідними документами.

Коли українські права справді не діють

Є ситуації, де жоден статус не допоможе. Якщо посвідчення прострочене, втрачено, визнане недійсним або водія позбавлено права керування — користуватися такими правами заборонено в будь-якій країні.

У такому разі українцям радять звертатися до консульських установ або профільних сервісів, щоб оформити дублікат чи підтвердження чинності документа.

Скільки ще можна їздити за українськими правами

Статус тимчасового захисту для українців у ЄС продовжено до 4 березня 2027 року. Це означає, що весь цей період власники відповідних документів можуть легально керувати авто за українськими посвідченнями.

Інша ситуація — для тих, хто живе в ЄС без спеціального статусу. У такому разі вимоги залежать від конкретної країни, і обмін прав може бути обов’язковим. Для туристів українські посвідчення зазвичай діють лише обмежений час.

Нагадаємо, раніше ми писали, куди вигідніше їхати працювати біженцям — топ країн. 

Також дізнайтеся, які штрафи загрожують українцям у Польщі.

штрафи водійське посвідчення біженці ЄС водії
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
