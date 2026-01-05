Видео
Главная Финансы Украинцев в ЕС штрафуют за водительские права — в чем причина

Украинцев в ЕС штрафуют за водительские права — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 10:17
Штрафы за украинские водительские права в ЕС — когда можно обжаловать
Мужчина передает водительское удостоверение. Иллюстративное фото: Freepik

Украинские беженцы в ЕС все чаще сталкиваются с неожиданными штрафами из-за водительских удостоверений. Формально права действительны, но на практике возникают конфликты с полицией на местах.

Проблема связана с тем, что европейские правоохранители часто руководствуются общими миграционными правилами, игнорируя статус временной защиты, сообщает Visit Ukraine.

Читайте также:

Почему могут оштрафовать

Украинцы, имеющие временную защиту, имеют право пользоваться украинскими водительскими удостоверениями без обмена на местные. Это прямо предусмотрено решениями ЕС.

Впрочем, штрафы все же выписывают. Чаще всего это случается из-за банального незнания полицейскими собственных правил, поэтому они применяют к украинцам стандартные правила для иностранцев.

В таких случаях решение можно и нужно обжаловать, ссылаясь на законодательство ЕС и подтверждая свой статус соответствующими документами.

Когда украинские права действительно не действуют

Есть ситуации, где никакой статус не поможет. Если удостоверение просрочено, утеряно, признано недействительным или водитель лишен права управления — пользоваться такими правами запрещено в любой стране.

В таком случае украинцам советуют обращаться в консульские учреждения или профильные сервисы, чтобы оформить дубликат или подтверждение действия документа.

Сколько еще можно ездить по украинским правам

Статус временной защиты для украинцев в ЕС продлен до 4 марта 2027 года. Это означает, что весь этот период владельцы соответствующих документов могут легально управлять авто по украинским удостоверениям.

Другая ситуация касается для тех, кто живет в ЕС без специального статуса. В таком случае требования зависят от конкретной страны, и обмен прав может быть обязательным. Для туристов украинские удостоверения обычно действуют лишь ограниченное время.

Напомним, ранее мы писали, куда выгоднее ехать работать беженцам — топ стран.

Также узнайте, какие штрафы грозят украинцам в Польше.

штрафы водительское удостоверение беженцы ЕС водители
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
