Як відключення електрики загрожують мобільному зв'язку та інтернету: відповідь Vodafone та Київстар

Вежа стільникового зв'язку. Фото: seekingalpha.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Під час відключень електроенергії, які відбуваються в Україні останнім часом, користувачі мобільного зв'язку та Інтернету помітили погіршення якості та перебої у наданні послуг. Представники мобільних операторів не виключають подальших проблем та озвучили можливі сценарії розвитку ситуації.

Про це повідомляють ТСН.

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Що кажуть з приводу якості мобільному зв'язку та інтернету у "Київстар"

Представник мобільного оператора "Київстар" Ірина Леліченко зазначила, що відключення електроенергії негативно позначається на роботі телекомунікаційних мереж, оскільки обладнання мобільного та фіксованого зв'язку потребує стабільного енергопостачання. Вона наголосила, що "Київстар" використовує всі технічні можливості для максимального забезпечення потреб абонентів у послугах навіть під час блекаутів. З 2022 року компанія проводить заходи щодо модернізації джерел автономного живлення та встановлює на базових станціях нові акумулятори, які можуть працювати до шести годин без підзарядки.

"Наразі встановлено 113 тисяч таких акумуляторів. Додатково триває робота щодо забезпечення живленням від генераторів критично важливих об`єктів, визначених РНБО. Всього генераторів у компанії вже 2,3 тисячі — це майже вчетверо більше, ніж до 2022 року", — наголосила вона.

За даними "Київстар", під час повномасштабного вторгнення компанія вже використала понад 1 мільярд літрів дизельного пального та близько пів мільярда літрів бензину для роботи генераторів.

У компанії повідомили, що для забезпечення доступності послуг фіксованого інтернету під час блекаутів "Київстар" обладнав будинкові комутатори джерелами безперебійного живлення. Такі системи встановлені у 90 тисячах багатоквартирних будинків в Україні, де мешкає понад 60% користувачів інтернету провайдера.

Крім того, компанія продовжує підготовку до зими 2024-2025 років, здійснюючи додаткові закупівлі акумуляторів та збільшуючи кількість генераторів. Як зазначається, за останні два роки компанія витратила понад 1 мільярд гривень для забезпечення енергонезалежності мережі.

Втім у "Київстарі" додали, що попри готовність до блекаутів, при масштабних та тривалих відключеннях електроенергії компанія буде змушена встановлювати пріоритети у забезпеченні базових станцій автономним живленням, оскільки через технічні обмеження неможливо забезпечити 100% базових станцій генераторами. У компанії сподіваються на ощадливе ставлення громадян до користування електроенергією та на зважений підхід місцевих адміністрацій до забезпечення послуг зв'язку при введенні графіків відключень.

Що кажуть щодо якості мобільному зв'язку та інтернету у Vodafone

Представники Vodafone також не виключають складнощів через перебої з електроенергією. Спікер мобільного оператора Вікторія Павловська повідомила, що компанія розуміє стурбованість абонентів щодо можливих тривалих відключень електроенергії та пов'язаних із цим складнощів у житті та роботі. Вона зазначила, що з огляду на нестабільні графіки та масові відключення важко передбачити, наскільки суттєво це вплине на роботу мобільної мережі.

За її словами, наразі мобільний оператор вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити безперебійну роботу мережі та стабільне надання послуг зв'язку. Інвестиції Vodafone у мережу порівняно з минулим роком збільшились на 40%, і за останні два роки компанія вклала близько 160 млн грн безпосередньо у забезпечення енергонезалежності. Павловська додала, що при повторенні такої ж ситуації в енергетиці, як і торік (віялові відключення до 4 годин із перервами 6 годин), Vodafone має забезпечити середньодобову доступність мережі на рівні 85-90%.

Компанія зазначила, що порівняно з 2022 роком рівень доступності мережі значно збільшився завдяки закупівлі нових літій-іонних акумуляторів підвищеної ємності. Ці батареї краще пристосовані до важких умов експлуатації, менш чутливі до частих відключень електроенергії та мають у 2,5-3 рази більшу швидкість зарядки в порівнянні з батареями, що раніше використовувалися оператором. Крім того, Vodafone майже вчетверо збільшив кількість базових станцій, що працюють на дизельних генераторах.

"Очевидно, що забезпечити всі майданчики ДГУ неможливо — на Сумщині їх сотні. Навіть за умови наявності достатньої кількості генераторів, жоден оператор не зможе власними силами одночасно доставити ДГУ до кожного майданчика і вчасно заправляти. Крім того, багато об'єктів зв'язку розташовані на дахах, куди доставити та встановити генератор неможливо", — додали у Vodafone.

Представники компанії також наголосили, що активно залучають партнерів до спільного використання стаціонарних дизель-генераторних установок. Ця робота, як повідомляється, копітка, але дозволяє збільшити область покриття у разі відключень та покращити доступність сервісів.

Компанія також наголошує, що має успішний досвід співпраці з місцевими органами влади, агропідприємствами, фермерами та іншими місцевими спільнотами та військовими. Вони беруть активну участь у підтримці електроживлення базових станцій мобільного зв'язку з використанням власних генераторів, що значно розширює можливості оперативного реагування та забезпечення працездатності мережі.

Представники мобільного оператора також зазначають, що при відсутності іншого інтернету, під час тривалих відключень світла, користувачі масово переходять на мобільний інтернет. Це викликає лавиноподібне зростання навантаження на мережу, що веде до зниження швидкості та швидкої розрядки акумуляторних батарей базових станцій. Досвід показує, що навіть якщо 80% базових станцій залишаються в ефірі, вони стають перевантаженими при відключенні електроенергії, що позначається на зв'язку, особливо при спробах використовувати інтернет для перегляду потокового відео та інших завдань, що потребують потужної мережі.

Нагадаємо, у Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг, вирішили підвищити тарифи на електричну енергію для бізнесу. Оновлені ціни стануть актуальні з 1 червня 2024 року.

Також ми писали, що в Україні знову запроваджують графіки відключень електроенергії. Їх застосовуватимуть як для промислових споживачів, так і для побутових.