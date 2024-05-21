Как отключение электричества угрожает мобильной связи и интернету: ответ Vodafone и Киевстар

Башня сотовой связи. Фото: seekingalpha.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Во время отключений электроэнергии, которые происходят в Украине в последнее время, пользователи мобильной связи и Интернет заметили ухудшение качества и перебои в предоставлении услуг. Представители мобильных операторов не исключают дальнейшие проблемы и озвучили возможные сценарии развития ситуации.

Об этом сообщают ТСН.

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Что говорят по поводу качества мобильной связи и интернета в "Киевстар"

Представитель мобильного оператора "Киевстар" Ирина Леличенко отметила, что отключение электроэнергии негативно сказывается на работе телекоммуникационных сетей, поскольку оборудование мобильной и фиксированной связи требует стабильного энергоснабжения. Она отметила, что "Киевстар" использует все технические возможности для максимального обеспечения потребностей абонентов в услугах даже во время блэкаутов. С 2022 года компания проводит мероприятия по модернизации источников автономного питания и устанавливает на базовых станциях новые аккумуляторы, которые могут работать до шести часов без подзарядки.

"В настоящее время установлено 113 тысяч таких аккумуляторов. Дополнительно продолжается работа по обеспечению питанием от генераторов критически важных объектов, определенных СНБО. Всего генераторов в компании уже 2,3 тысячи - это почти в четыре раза больше, чем к 2022 году", — подчеркнула она.

По данным "Киевстар", во время полномасштабного вторжения компания уже использовала более 1 миллиарда литров дизельного топлива и около полумиллиарда литров бензина для работы генераторов.

В компании сообщили, что для обеспечения доступности услуг фиксированного интернета во время блэкаутов "Киевстар" оборудовал домовые коммутаторы источниками бесперебойного питания. Такие системы установлены в 90 тысячах многоквартирных домов в Украине, где проживает более 60% пользователей интернета провайдера.

Кроме того, компания продолжает подготовку к зиме 2024-2025 годов, осуществляя дополнительные закупки аккумуляторов и увеличивая количество генераторов. Как отмечается, за последние два года компания потратила более 1 миллиарда гривен для обеспечения энергонезависимости сети.

Впрочем, в "Киевстаре" добавили, что, несмотря на готовность к блекаутам, при масштабных и длительных отключениях электроэнергии компания будет вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций автономным питанием, поскольку из-за технических ограничений невозможно обеспечить 100% базовых станций генераторами. В компании надеются на экономное отношение граждан к пользованию электроэнергией и взвешенный подход местных администраций к обеспечению услуг связи при введении графиков отключений.

Что говорят по поводу качества мобильной связи и интернета в Vodafone

Представители Vodafone также не исключают сложностей из-за перебоев с электроэнергией. Спикер мобильного оператора Виктория Павловская сообщила, что компания понимает обеспокоенность абонентов по поводу возможных длительных отключений электроэнергии и связанных с этим сложностей в жизни и работе. Она отметила, что, учитывая нестабильные графики и массовые отключения, трудно предположить, насколько это существенно повлияет на работу мобильной сети.

По ее словам, в настоящее время мобильный оператор принимает все возможные меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу сети и стабильное предоставление услуг связи. Инвестиции Vodafone в сеть по сравнению с прошлым годом увеличились на 40%, и за последние два года компания вложила около 160 млн. гривен непосредственно в обеспечение энергонезависимости. Павловская добавила, что при повторении такой же ситуации в энергетике, как и в прошлом году (веерные отключения до 4 часов с перерывами 6 часов), Vodafone должен обеспечить среднесуточную доступность сети на уровне 85-90%.

Компания отметила, что по сравнению с 2022 годом уровень доступности сети значительно повысился благодаря закупке новых литий-ионных аккумуляторов повышенной емкости. Эти батареи лучше приспособлены к тяжелым условиям эксплуатации, менее чувствительны к частым отключениям электроэнергии и имеют в 2,5-3 раза большую скорость зарядки по сравнению с ранее использовавшимися операторами батареями. Кроме того, Vodafone почти в четыре раза увеличил количество базовых станций, работающих на дизельных генераторах.

"Очевидно, что обеспечить все площадки ДГУ невозможно — в Сумской области их сотни. Даже при наличии достаточного количества генераторов, ни один оператор не сможет собственными силами одновременно доставить ДГУ в каждую площадку и вовремя заправлять. Кроме того, многие объекты связи расположены на крышах, куда доставить и установить генератор невозможно», — добавили в Vodafone.

Представители компании также подчеркнули, что активно вовлекают партнеров в совместное использование стационарных дизель-генераторных установок. Эта работа, как сообщается, кропотливая, но позволяет увеличить область покрытия при отключении и улучшить доступность сервисов.

Компания также отмечает, что успешный опыт сотрудничества с местными органами власти, агропредприятиями, фермерами и другими местными сообществами и военными. Они активно участвуют в поддержке электропитания базовых станций мобильной связи с использованием собственных генераторов, что значительно расширяет возможности оперативного реагирования и обеспечения работоспособности сети.

Представители мобильного оператора также отмечают, что в отсутствие другого интернета, во время длительных отключений света, пользователи массово переходят на мобильный интернет. Это вызывает лавинообразный рост нагрузки на сеть, что ведет к понижению скорости и быстрой разрядки аккумуляторных батарей базовых станций. Опыт показывает, что даже если 80% базовых станций остаются в эфире, они становятся перегруженными при отключении электроэнергии, что сказывается на связи, особенно при попытках использовать интернет для просмотра потокового видео и других задач, требующих мощной сети.

Напомним, в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг, решили повысить тарифы на электрическую энергию для бизнеса. Обновленные цены будут актуальны с 1 июня 2024 года.

Также мы писали, что в Украине снова вводятся графики отключений электроэнергии. Они будут применяться как для промышленных потребителей, так и для бытовых.