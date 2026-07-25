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Головна Фінанси Українцям доступні субсидії на два види опалення: нюанси в оформленні

Українцям доступні субсидії на два види опалення: нюанси в оформленні

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 08:45
Субсидії в Україні 2026: у ПФУ розповіли про субсидію на два види опалення
Чоловік тримає квитанцію за комунальні послуги, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні житлову субсидію у 2026 році надаватимуть й тим людям, які опалюватимуть помешкання двома видами палива. Але допомогу призначатимуть після врахування особливостей опалення будинку. Також до уваги візьмуть види комунальних послуг, які надають родини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Пенсійного фонду України

Хто може отримати субсидію

Крім субсидії на оплату централізованого чи газового опалення, допомогу можна отримати й на придбання твердого або рідкого пічного побутового палива й скрапленого газу. Та за умови, що в будинку не передбачене централізоване теплопостачання.

Якщо домогосподарство користується кількома видами опалення, то за ним все одно залишається право на оформлення житлової субсидії. У такому разі все залежатиме від: 

  • фактичного способу опалення житла;
  • документів, які це підтверджують.

Що врахують під час призначення

Під час розгляду заяви Пенсійний фонд оцінює:

Читайте також:
  • які види опалення використовуються в будинку;
  • чи є житло підключеним до газо- або електропостачання;
  • чи призначається субсидія на оплату житлово-комунальних послуг;
  • чи має сім'я право на субсидію для придбання твердого палива або скрапленого газу

Якщо домогосподарство одночасно використовує, наприклад, газовий котел і пічне опалення, рішення ухвалюється індивідуально відповідно до чинного законодавства та поданих документів.

Які документи знадобляться

Житлова субсидія оформлюється при наявності таких документів:

  • заяви про призначення житлової субсидії;
  • декларації про доходи та витрати;
  • за потреби — документів, що підтверджують особливості опалення житла або право на отримання допомоги.

Документи приймають сервісні центри ПФУ та ЦНАПи. Також надіслати документи можна поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи на порталі Дія.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Нафтогаз попередив про зміни у реквізитах для розрахунків. Клієнтам варто уважно перевіряти дані. Йдеться про випадки, коли цифри вручну чи використовуються збережені шаблони. 

Ще Новини.LIVE писали про субсидії для сімей з невеликими доходами. Держдопомогу призначають, але не всім. Важливо знати, що може стати причиною для відмови. 

комунальні послуги субсидії опалення
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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