Українців масово вносять до Реєстру боржників: за що найчастіше не платять

Люди з платіжками. гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Не сплачений рахунок за комунальні послуги може нагадувати про себе роками. Деякі українці досі залишаються у Єдиному реєстрі боржників через борги, які виникли ще понад дев'ять років тому. Водночас кількість нових виконавчих проваджень продовжує стрімко зростати. Лише за перші шість місяців цього року їх побільшало більш ніж на 108 тисяч.

Такі дані оприлюднили аналітики Опендатабот, передає Новини.LIVE.

З початку року в Україні відкрили 108 561 нове виконавче провадження через несплату комунальних послуг. Більшість із них досі залишаються відкритими. Станом на початок липня понад 70 тисяч проваджень ще не закриті, а це майже 65% від усіх нових справ цього року.

Загалом у Єдиному реєстрі боржників зараз налічується 829 768 справ, пов'язаних із комунальними боргами. Це найбільший показник за останні роки. Для порівняння:

на початку 2021 року таких боргів було близько 345 тисяч;

у 2022 році — майже 485 тисяч;

у 2023 році — понад 593 тисячі;

у 2024 році — понад 701 тисяча;

нині їх уже майже 830 тисяч.

Чому завершене провадження не означає, що борг зник

На перший погляд може здатися, що ситуація не така критична, адже близько 62% проваджень у реєстрі мають статус завершених. Втім, це зовсім не означає, що людина погасила заборгованість.

Фахівці пояснюють, що виконавче провадження можуть закрити через неможливість стягнути кошти або з інших процедурних причин. При цьому запис про борг усе одно залишається у реєстрі. Тому навіть старі борги можуть роками "висіти" за людиною.

Де найбільше боржників

Найбільшу кількість нових виконавчих проваджень цього року відкрили саме у Харківській області. Тут за пів року з'явилося 22 171 нове провадження, що становить близько 20% від усіх нових боргів по країні.

До трійки областей із найбільшою кількістю нових боржників також увійшли:

Дніпропетровська область — 19 636 проваджень;

Миколаївська область — 12 841 провадження.

За що українці боргують найчастіше

Найбільше боргів накопичується за опалення. Майже 43% усіх нових виконавчих проваджень цього року пов'язані саме з теплопостачанням.

Далі йдуть:

водопостачання — 18%;

утримання житла — 12%;

газопостачання — 11%;

електроенергія — 9%;

вивезення сміття — близько 7%.

Тобто найбільше проблем виникає саме з базовими комунальними послугами, без яких важко обійтися будь-якій родині.

Хто найчастіше накопичує борги

Найбільшу частку нових боргів мають українці віком 46–60 років. На них припадає понад 35% усіх нових виконавчих проваджень.

Ще чверть боржників — люди старші 60 років. Молодь потрапляє до Реєстру значно рідше. Наприклад, серед українців до 25 років відкрито лише близько 3% нових проваджень.

За статистикою, цього року жінки стали фігурантками більшої кількості нових виконавчих проваджень, ніж чоловіки. На них припадає понад 60 тисяч нових боргів.

Один із найцікавіших випадків зафіксували на Миколаївщині. Жінка 1952 року народження лише цього року отримала 15 виконавчих проваджень, усі вони стосувалися заборгованості за електроенергію.

Частину проваджень уже закрили, однак записи про них досі залишаються у Реєстрі боржників.

Деякі борги "живуть" понад дев'ять років

Окремі комунальні борги українці не можуть закрити роками. За даними аналітиків, найстаріші відкриті виконавчі провадження перебувають у Реєстрі вже понад дев'ять років.

Один із таких випадків стосується жительки Чернігівської області, яка заборгувала за теплопостачання. Ще одне найстаріше провадження відкрито щодо чоловіка зі Львівщини через борг за водопостачання та водовідведення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці, які через війну виїхали зі свого житла, можуть не сплачувати за частину комунальних послуг. Для цього потрібно підтвердити, що в оселі ніхто не проживає понад 30 днів, і подати відповідні документи постачальникам послуг.

Також Новини.LIVE писали, що клієнти ПриватБанку можуть оплачувати комунальні послуги без відвідування каси. Зробити це можна через Приват24, мобільний застосунок, термінали самообслуговування або навіть телефоном, зателефонувавши на номер 3700.