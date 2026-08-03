Оплата комунальних послуг через ПриватБанк: детальна інструкція для телефону, Приват24 і термінала

Люди з платіжками, застосунок Приват24. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Якщо ви не хочете стояти в чергах, щоб сплатити комуналку, є декілька інших способів. ПриватБанк нагадав українцям про всі способи оплати рахунків — від Приват24 і терміналів самообслуговування до телефонного дзвінка на 3700.

Як зробити платіж у кожному з цих випадків, розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію ПриватБанку.

Як оплатити комуналку через Приват24

Найзручніше це зробити через вебверсію Приват24 на комп'ютері. Якщо ви вже раніше оплачували комунальні послуги через ПриватБанк, система автоматично збереже шаблон платежу. У такому разі достатньо вибрати потрібного постачальника, перевірити дані та підтвердити оплату.

Якщо шаблону немає, підприємство можна знайти за назвою, номером рахунку або кодом ЄДРПОУ. Якщо ж отримувача не вдалося знайти, у Приват24 можна вручну ввести всі необхідні реквізити.

Для цього потрібно:

Читайте також:

відкрити розділ "Мої платежі";

знайти підприємство або додати нового отримувача;

заповнити необхідні дані;

додати платіж у кошик;

вибрати картку для списання коштів;

підтвердити оплату одноразовим паролем;

перевірити статус платежу в архіві.

Що робити, якщо користуєтеся смартфоном

У мобільному застосунку процедура ще простіша. Потрібно зайти в розділ "Мої платежі", натиснути "Створити новий платіж", знайти компанію через пошук, ввести суму, вибрати картку й підтвердити оплату.

Як заплатити через термінал

Ті, хто не користується інтернет-банкінгом, можуть оплатити комунальні послуги через термінал самообслуговування ПриватБанку.

Після авторизації за карткою або номером телефону потрібно:

перейти до розділу "Комунальні платежі";

вибрати постачальника послуг;

ввести особовий рахунок або адресу;

зазначити суму та, за потреби, показники лічильників;

оплатити карткою або готівкою.

Як оплатити комуналку без інтернету

ПриватБанк також нагадав про можливість оплатити рахунки телефоном. Для цього потрібно зателефонувати на номер 3700 та повідомити оператору:

номер картки, з якої списуватимуться кошти;

назву постачальника послуг;

особовий рахунок або інші реквізити;

суму платежу;

показники лічильників, якщо вони потрібні.

Такий спосіб стане у пригоді людям, які не користуються смартфонами чи не мають доступу до інтернету.

Розмір комісії залежить від способу оплати та конкретного постачальника послуг. Перед підтвердженням платежу система покаже суму комісії, якщо вона передбачена.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що клієнти державного ПриватБанку можуть отримати 100% кешбеку за оплату комунальних послуг, інтернету та телебачення. Для цього потрібно зареєструватися в акції, розраховуватися карткою Mastercard через "Приват24" та виконати умови програми.

Також Новини.LIVE писали, чи будуть у ПриватБанку зміни в обслуговуванні пенсіонерів. Пенсіонери, які отримують виплати через ПриватБанк, користуються пільговими тарифами та спеціальними умовами обслуговування. У серпні банк не планує змінювати тарифи чи ліміти для власників пенсійних карток, тож чинні умови та обмеження залишаться.