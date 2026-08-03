Нарахування за комунальні послуги: як отримати детальний розрахунок платіжок в Україні

Чоловік читає платіжку, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців не розуміють, за що вони платять комунальникам. Насправді споживачі можуть перевірити, як саме їм нарахували платіжки за світло, газ, воду чи тепло. Закон дозволяє кожному безкоштовно отримати інформацію про тарифи, ремонти мереж, витрати комунальників і навіть історію власного споживання. Для цього потрібно лише звернутися до комунального підприємства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Вадима Чунжина.

Яку інформацію вам зобов'язані показати

Згідно із Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", постачальники не можуть приховувати, як формуються тарифи.

Споживачі можуть дізнатися:

з чого складається тариф на світло, воду, газ чи тепло;

чому тариф планують підвищити та як він змінювався за останні п'ять років;

порівняння тарифів з іншими регіонами України та навіть іншими країнами.

Як перевірити, куди пішли ваші гроші

Також комунальні підприємства повинні показати:

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інвестиційні програми — які мережі планують ремонтувати;

звідки взяли кошти на ремонти;

звіти про те, на що саме їх витратили.

Що можна дізнатися про свої платіжки

Кожен споживач має право отримати:

детальний розрахунок своїх платежів;

інформацію про борг, пільги чи субсидії;

історію власного споживання за попередні роки.

За законом можна ознайомитися і з технічною інформацією, зокрема:

даними про інженерні мережі;

завантаженістю трансформаторних підстанцій;

інформацією про точки приєднання.

Як часто мають оновлювати інформацію

Для комунальників діють певні строки:

щомісяця — нові тарифи, вартість послуг, інформація в особистих кабінетах і платіжках;

щокварталу — дані про заборгованість та середні витрати домогосподарств;

щороку — аналіз тарифів і їх зміни за останні п'ять років.

Що робити, якщо вам відмовили

Якщо підприємство не надає інформацію, робить це із запізненням або приховує дані, це може бути порушенням закону. За незаконну відмову, неповну відповідь або недостовірну інформацію посадовцям загрожує адміністративна відповідальність і штрафи.

Де шукати потрібну інформацію

Нею повинні ділитися:

постачальники світла, газу, води й тепла на своїх офіційних сайтах;

абонентські відділи;

особисті кабінети споживачів;

місцеві ради;

НКРЕКП.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці, які були змушені залишити свої домівки через війну, можуть скористатися пільгами з оплати комунальних послуг. Якщо у житлі ніхто не проживає понад 30 днів, споживачі можуть не оплачувати частину послуг після звернення до постачальників і підтвердження відсутності. Але за опалення платити все одно доведеться.

Ще Новини.LIVE писали про субсидію на неопалювальний сезон. У Пенсійному фонді пояснили, що ті, хто подасть заяву та декларацію до 1 липня, зможуть отримати виплати з 1 травня, навіть якщо звернулися пізніше. Водночас повторно оформлювати допомогу потрібно не всім, для частини сімей її продовжують автоматично.