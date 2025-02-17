Пенсии в Украине — какая выгода от позднего выхода на заслуженный отдых

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Украинские граждане могут существенно увеличить размер своей будущей пенсии, если будут продолжать работать даже после достижения пенсионного возраста. Власти заинтересованы в более позднем выходе граждан на заслуженный отдых, поэтому предусмотрены надбавки за каждый дополнительный год работы.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Украинцы имеют право выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, однако, если сделают это позже — получат увеличенные пенсионные выплаты.

Как отмечают в ПФУ, о своем желании выйти на пенсию позже гражданин должен сообщить до достижения пенсионного возраста. Для этого надо обратиться в отделение Пенсионного фонда.

Поскольку, если человек не сообщит о таком решении, то ему могут назначить пенсию автоматически. Дело в том, что в Реестре застрахованных лиц хранится информация о страховом стаже граждан. Поэтому пенсия может быть назначена со следующего дня за днем достижения пенсионного возраста.

По данным фонда, тем, кто приобрел право на пенсию по возрасту в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", однако после достижения пенсионного возраста продолжил работать, пенсия по возрасту будет назначена с учетом полученного страхового стажа по состоянию на день обращения за назначением пенсии (ст. 29 закона №1058-IV).

Как увеличится размер пенсии

Коэффициент повышения разный, в зависимости от срока отсрочки пенсии:

0,5% — в случае, если отсрочка менее 60 месяцев (пять лет). Процент предоставляют за каждый полный месяц стажа со следующего месяца после того, как человек достиг пенсионного возраста;

0,75% — если отсрочка превышает 60 месяцев.

Однако неполный месяц стажа при расчете не учитывается.

Пенсия может не увеличиться при следующих обстоятельствах:

если гражданин уже имеет пенсию, в соответствии с другим законом;

если человек получает пенсию в другом государстве;

если гражданин получал ранее другой вид пенсии.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году не изменился размер добровольного минимального взноса для страхового стажа. Украинцам надо платить минимально ежемесячно по 1,76 тыс. грн.

Также мы писали, что в текущем году начнутся расследования назначения фиктивных доплат для "чернобыльцев". Виновных привлекут к ответственности: это коснется как простых граждан, так и судей.