Пенсии в Украине — какая выгода от позднего выхода на заслуженный отдых

Украинцам увеличат пенсии — в ПФУ назвали условия
Украинские граждане могут существенно увеличить размер своей будущей пенсии, если будут продолжать работать даже после достижения пенсионного возраста. Власти заинтересованы в более позднем выходе граждан на заслуженный отдых, поэтому предусмотрены надбавки за каждый дополнительный год работы.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Выгода от отсрочки выхода на пенсию
Украинцы имеют право выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, однако, если сделают это позже — получат увеличенные пенсионные выплаты.
Как отмечают в ПФУ, о своем желании выйти на пенсию позже гражданин должен сообщить до достижения пенсионного возраста. Для этого надо обратиться в отделение Пенсионного фонда.
Поскольку, если человек не сообщит о таком решении, то ему могут назначить пенсию автоматически. Дело в том, что в Реестре застрахованных лиц хранится информация о страховом стаже граждан. Поэтому пенсия может быть назначена со следующего дня за днем достижения пенсионного возраста.
По данным фонда, тем, кто приобрел право на пенсию по возрасту в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", однако после достижения пенсионного возраста продолжил работать, пенсия по возрасту будет назначена с учетом полученного страхового стажа по состоянию на день обращения за назначением пенсии (ст. 29 закона №1058-IV).
Как увеличится размер пенсии
Коэффициент повышения разный, в зависимости от срока отсрочки пенсии:
- 0,5% — в случае, если отсрочка менее 60 месяцев (пять лет). Процент предоставляют за каждый полный месяц стажа со следующего месяца после того, как человек достиг пенсионного возраста;
- 0,75% — если отсрочка превышает 60 месяцев.
Однако неполный месяц стажа при расчете не учитывается.
Пенсия может не увеличиться при следующих обстоятельствах:
- если гражданин уже имеет пенсию, в соответствии с другим законом;
- если человек получает пенсию в другом государстве;
- если гражданин получал ранее другой вид пенсии.
Ранее мы рассказывали, что в 2025 году не изменился размер добровольного минимального взноса для страхового стажа. Украинцам надо платить минимально ежемесячно по 1,76 тыс. грн.
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