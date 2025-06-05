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Українцям заплатять за освіту — кому дасть гроші держава

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Дата публікації: 5 червня 2025 17:04
Допомога студентам — кому з українців держава оплатить навчання
Студенти на лекції. Фото: УНІАН

Частина дітей військових не платитиме за навчання у 2024/2025 навчальному році — за них це зробить держава. Йдеться про студентів, які вчаться на контрактній формі

Про це повідомила пресслужба платформи Дія

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Держава повністю оплатить контракт студентам до 23 років, батьки яких:

  • загинули на війні;
  • є військовим з інвалідністю;
  • є учасниками бойових дій;
  • зникли безвісти.

Відповідну пільгу також надаватимуть постраждалим учасникам Революції гідності.

Першу тисячу сертифікатів вже отримали цьогорічні випускники бакалаврату та магістратури. Повідомлення про отримання допомоги від держави надходять у застосунку Дія студентам, які: 

  • перевірять наявність сертифіката у Дії;
  • погодяться отримати компенсацію за допомогою Дія.Підпису (на це є 20 днів);
  • дочекаються повідомлення про рішення.

Як студенту отримати компенсацію 

Кошти отримає навчальний заклад, а потім компенсує суму студенту. Щоби отримати компенсацію, потрібні:

  • ID-картка або біометричний паспорт у застосунку "Дія";
  • верифікований податковий номер;
  • підтвердження статусу дитини ветерана у реєстрі;
  • навчання на контрактній основі у 2024/2025 навчальному році.

Як повідомлялося раніше, українські студенти можуть скористатися податковою знижкою у 2025 році та повернути частину сплачених за навчання коштів. Така нагода є, наприклад, в аспірантів. Дізнавайтесь також, які зміни відбудуться для вчителів з початком нового навчального року. 

Дія діти навчання пільги війна в Україні
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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