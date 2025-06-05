Допомога студентам — кому з українців держава оплатить навчання

Студенти на лекції. Фото: УНІАН

Частина дітей військових не платитиме за навчання у 2024/2025 навчальному році — за них це зробить держава. Йдеться про студентів, які вчаться на контрактній формі.

Про це повідомила пресслужба платформи Дія.

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Держава повністю оплатить контракт студентам до 23 років, батьки яких:

загинули на війні;

є військовим з інвалідністю;

є учасниками бойових дій;

зникли безвісти.

Відповідну пільгу також надаватимуть постраждалим учасникам Революції гідності.

Першу тисячу сертифікатів вже отримали цьогорічні випускники бакалаврату та магістратури. Повідомлення про отримання допомоги від держави надходять у застосунку Дія студентам, які:

перевірять наявність сертифіката у Дії;

погодяться отримати компенсацію за допомогою Дія.Підпису (на це є 20 днів);

дочекаються повідомлення про рішення.

Як студенту отримати компенсацію

Кошти отримає навчальний заклад, а потім компенсує суму студенту. Щоби отримати компенсацію, потрібні:

ID-картка або біометричний паспорт у застосунку "Дія";

верифікований податковий номер;

підтвердження статусу дитини ветерана у реєстрі;

навчання на контрактній основі у 2024/2025 навчальному році.

Як повідомлялося раніше, українські студенти можуть скористатися податковою знижкою у 2025 році та повернути частину сплачених за навчання коштів. Така нагода є, наприклад, в аспірантів. Дізнавайтесь також, які зміни відбудуться для вчителів з початком нового навчального року.