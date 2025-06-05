Допомога студентам — кому з українців держава оплатить навчання

Українцям заплатять за освіту — кому дасть гроші держава
Частина дітей військових не платитиме за навчання у 2024/2025 навчальному році — за них це зробить держава. Йдеться про студентів, які вчаться на контрактній формі.
Про це повідомила пресслужба платформи Дія.
Кому компенсують вартість навчання
Держава повністю оплатить контракт студентам до 23 років, батьки яких:
- загинули на війні;
- є військовим з інвалідністю;
- є учасниками бойових дій;
- зникли безвісти.
Відповідну пільгу також надаватимуть постраждалим учасникам Революції гідності.
Першу тисячу сертифікатів вже отримали цьогорічні випускники бакалаврату та магістратури. Повідомлення про отримання допомоги від держави надходять у застосунку Дія студентам, які:
- перевірять наявність сертифіката у Дії;
- погодяться отримати компенсацію за допомогою Дія.Підпису (на це є 20 днів);
- дочекаються повідомлення про рішення.
Як студенту отримати компенсацію
Кошти отримає навчальний заклад, а потім компенсує суму студенту. Щоби отримати компенсацію, потрібні:
- ID-картка або біометричний паспорт у застосунку "Дія";
- верифікований податковий номер;
- підтвердження статусу дитини ветерана у реєстрі;
- навчання на контрактній основі у 2024/2025 навчальному році.
Як повідомлялося раніше, українські студенти можуть скористатися податковою знижкою у 2025 році та повернути частину сплачених за навчання коштів. Така нагода є, наприклад, в аспірантів. Дізнавайтесь також, які зміни відбудуться для вчителів з початком нового навчального року.
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