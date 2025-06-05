Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Финансы Украинцам заплатят за образование — кому даст деньги государство

Украинцам заплатят за образование — кому даст деньги государство

Ua en ru
Дата публикации 5 июня 2025 17:04
Помощь студентам — кому из украинцев государство оплатит обучение
Студенты на лекции. Фото: УНИАН

Часть детей военных не будет платить за обучение в 2024/2025 учебном году — за них это сделает государство. Речь идет о студентах, которые учатся на контрактной форме.

Об этом сообщила пресс-служба платформы Дія.

Реклама
Читайте также:

Кому компенсируют стоимость обучения

Государство полностью оплатит контракт студентам до 23 лет, родители которых:

  • погибли на войне;
  • являются военным с инвалидностью;
  • являются участниками боевых действий;
  • пропали без вести.

Соответствующую льготу также будут предоставлять пострадавшим участникам Революции достоинства.

Первую тысячу сертификатов уже получили выпускники бакалаврата и магистратуры этого года. Сообщение о получении помощи от государства поступают в приложении Дія студентам, которые:

  • проверят наличие сертификата в Дії;
  • согласятся получить компенсацию с помощью Дія.Підпису (на это есть 20 дней);
  • дождутся уведомления о решении.

Как студенту получить компенсацию

Средства получит учебное заведение, а затем компенсирует сумму студенту. Чтобы получить компенсацию, нужны:

  • ID-карта или биометрический паспорт в приложении "Дія";
  • верифицированный налоговый номер;
  • подтверждение статуса ребенка ветерана в реестре;
  • обучение на контрактной основе в 2024/2025 учебном году.

Как сообщалось ранее, украинские студенты могут воспользоваться налоговой скидкой в 2025 году и вернуть часть уплаченных за обучение средств. Такая возможность есть, например, у аспирантов. Узнавайте также, какие изменения произойдут для учителей с началом нового учебного года.

Дия дети учеба льготы война в Украине
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /