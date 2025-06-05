Помощь студентам — кому из украинцев государство оплатит обучение

Студенты на лекции. Фото: УНИАН

Часть детей военных не будет платить за обучение в 2024/2025 учебном году — за них это сделает государство. Речь идет о студентах, которые учатся на контрактной форме.

Об этом сообщила пресс-служба платформы Дія.

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Государство полностью оплатит контракт студентам до 23 лет, родители которых:

погибли на войне;

являются военным с инвалидностью;

являются участниками боевых действий;

пропали без вести.

Соответствующую льготу также будут предоставлять пострадавшим участникам Революции достоинства.

Первую тысячу сертификатов уже получили выпускники бакалаврата и магистратуры этого года. Сообщение о получении помощи от государства поступают в приложении Дія студентам, которые:

проверят наличие сертификата в Дії;

согласятся получить компенсацию с помощью Дія.Підпису (на это есть 20 дней);

дождутся уведомления о решении.

Как студенту получить компенсацию

Средства получит учебное заведение, а затем компенсирует сумму студенту. Чтобы получить компенсацию, нужны:

ID-карта или биометрический паспорт в приложении "Дія";

верифицированный налоговый номер;

подтверждение статуса ребенка ветерана в реестре;

обучение на контрактной основе в 2024/2025 учебном году.

Как сообщалось ранее, украинские студенты могут воспользоваться налоговой скидкой в 2025 году и вернуть часть уплаченных за обучение средств. Такая возможность есть, например, у аспирантов. Узнавайте также, какие изменения произойдут для учителей с началом нового учебного года.