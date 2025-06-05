Помощь студентам — кому из украинцев государство оплатит обучение

Украинцам заплатят за образование — кому даст деньги государство
Часть детей военных не будет платить за обучение в 2024/2025 учебном году — за них это сделает государство. Речь идет о студентах, которые учатся на контрактной форме.
Об этом сообщила пресс-служба платформы Дія.
Кому компенсируют стоимость обучения
Государство полностью оплатит контракт студентам до 23 лет, родители которых:
- погибли на войне;
- являются военным с инвалидностью;
- являются участниками боевых действий;
- пропали без вести.
Соответствующую льготу также будут предоставлять пострадавшим участникам Революции достоинства.
Первую тысячу сертификатов уже получили выпускники бакалаврата и магистратуры этого года. Сообщение о получении помощи от государства поступают в приложении Дія студентам, которые:
- проверят наличие сертификата в Дії;
- согласятся получить компенсацию с помощью Дія.Підпису (на это есть 20 дней);
- дождутся уведомления о решении.
Как студенту получить компенсацию
Средства получит учебное заведение, а затем компенсирует сумму студенту. Чтобы получить компенсацию, нужны:
- ID-карта или биометрический паспорт в приложении "Дія";
- верифицированный налоговый номер;
- подтверждение статуса ребенка ветерана в реестре;
- обучение на контрактной основе в 2024/2025 учебном году.
Как сообщалось ранее, украинские студенты могут воспользоваться налоговой скидкой в 2025 году и вернуть часть уплаченных за обучение средств. Такая возможность есть, например, у аспирантов. Узнавайте также, какие изменения произойдут для учителей с началом нового учебного года.
Читайте Новини.LIVE!