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Украинцам за границей заплатят деньги за возвращение домой — нардеп

27 июня 2024 15:32
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Беженцам из Украины заплатят за возвращение домой — в ПАСЕ приняли решение
Европейская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала 27 июня идею введения финансовых выплат украинским беженцам для стимулирования их возвращения в Украину после окончания войны. Эта инициатива предусматривает, что помощь будет оказываться возвращающимся домой украинцам, вероятно, за счет бюджетов стран-членов Европейского Союза.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

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"По окончании боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран", — заявил нардеп.

Суммы и порядок возможных выплат остаются неизвестными.

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Источник: скриншот

Важно отметить, что решения ПАСЕ носят рекомендательный характер, однако они могут реально влиять на принятие окончательных решений на уровне ЕС или отдельных стран-членов блока.

Что еще нужно знать

Напомним, немецкая оппозиционная партия ХДС/ХСС предложила принять более жесткие меры в отношении украинских беженцев, находящихся в Германии без работы. Политики просят либо предложить украинцам работать, либо уехать из страны.

Мы также писали, что Государственная налоговая служба Украины в ближайшее время получит возможность доступа к информации о состоянии банковских счетов украинцев за границей. Глобальный Форум ОЭСР дал положительную оценку зрелости системы управления информационной безопасностью и защиты данных для автоматического обмена.

Алексей Гончаренко
финансовая помощь
ПАСЕ
деньги
беженцы
война в Украине

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