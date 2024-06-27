Беженцам из Украины заплатят за возвращение домой — в ПАСЕ приняли решение

Европейская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала 27 июня идею введения финансовых выплат украинским беженцам для стимулирования их возвращения в Украину после окончания войны. Эта инициатива предусматривает, что помощь будет оказываться возвращающимся домой украинцам, вероятно, за счет бюджетов стран-членов Европейского Союза.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

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"По окончании боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран", — заявил нардеп.

Суммы и порядок возможных выплат остаются неизвестными.

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Важно отметить, что решения ПАСЕ носят рекомендательный характер, однако они могут реально влиять на принятие окончательных решений на уровне ЕС или отдельных стран-членов блока.

Что еще нужно знать

Напомним, немецкая оппозиционная партия ХДС/ХСС предложила принять более жесткие меры в отношении украинских беженцев, находящихся в Германии без работы. Политики просят либо предложить украинцам работать, либо уехать из страны.

Мы также писали, что Государственная налоговая служба Украины в ближайшее время получит возможность доступа к информации о состоянии банковских счетов украинцев за границей. Глобальный Форум ОЭСР дал положительную оценку зрелости системы управления информационной безопасностью и защиты данных для автоматического обмена.