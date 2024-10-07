Соцпомощь в Украине — гражданам хотят выплачивать по 4,5 тыс. гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве соцполитики подготовили постановление "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи". Документ предусматривает базовые социальные выплаты для украинских граждан.

Соответствующий проект опубликовали на портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

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Размер и условия предоставления социальной помощи

В правительственном проекте предлагается оказывать базовую социальную помощь наиболее уязвимому в социальном плане населению как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.

Ожидается, что размер такой помощи будет определяться как разница между общим размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным общим доходом семьи. Речь идет о 4,5 тыс. гривен. Так, базовая величина для семьи будет определяться:

на уровне 100% такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя);

70% от базовой величины — для всех последующих членов семьи, согласно которым рассчитывают помощь.

Базовая соцпомощь будет назначаться исключительно по желанию человека. В то же время не будут отменять право на другой вид соцпомощи (в случае отказа от получения базовой соцпомощи).

Как получить базовую соцпомощь

Получить помощь можно, предоставив заявление о намерении и заявление о назначении. Подавать должен член семьи, который получает один из нескольких видов госпомощи:

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, воспитываемых в многодетных семьях;

временная госпомощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, нет возможности содержать ребенка/место жительства их неизвестно;

помощь на проживание внутри перемещенным лицам;

государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Лицам, имеющим право на пенсионные выплаты по возрасту, размер базовой величины будет пропорционален стажу. Он составит в процентах:

со страховым стажем до десяти лет — 53%;

со страховым стажем 10-20 лет — 62%;

со страховым стажем 20-30 лет — 70%;

со страховым стажем выше 30 лет — 88%.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из регионов украинцы могут получить многоцелевую денежную помощь от УВКБ ООН в размере 10,8 тыс. гривен. Регистрация на выплаты доступна лишь некоторым уязвимым категориям граждан в октябре 2024 года.

Также писали, что к зимним праздникам детям окажут единовременную денежную помощь в размере 5 тыс. гривен. Выплаты могут получить только несколько категорий граждан, если подать заявку до 1 ноября 2024 года.